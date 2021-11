Estudante de Atalaia do Norte é bronze na luta estilo livre no JEB's

Ana incentiva outras meninas que buscam ingressar na luta | Foto: Erick Brendon/Divulgação/Seduc

RIO DE JANEIRO (RJ)- A estudante Ana Clara da Silva Nobre, da Escola Estadual Professora Tereza Lemos de Oliveira Santos, de Atalaia do Norte, conquistou a medalha de bronze na luta estilo livre, no domingo (31), nos Jogos Escolares Brasileiros (JEB’s), realizados no Rio de Janeiro.

Antes de conseguir comemorar a vitória pelo terceiro lugar, na categoria Pesado, Ana Clara, de 13 anos, fez uma videochamada com a mãe, que estava bastante emocionada. “Ela está muito feliz, chorando muito”, revelou a estudante.

Lutadora há quatro anos, ela contou como foi a preparação para os JEB’s.

" Acordo sempre às 7h, faço as coisas em casa e vou meio-dia para a escola. Quando volto, só troco de roupa e sigo direto para o treino. É assim diariamente, de segunda-feira a sábado. No domingo, tiro o dia para descansar " Ana Clara, lutadora

A estudante não escondeu a emoção e a felicidade pela conquista, e espera servir de exemplo para outras meninas que buscam ingressar na luta.

" Quem diz que luta é coisa de menino, está errado. Nós, meninas, também podemos lutar! Não existe isso de ser uma modalidade masculina, por exigir força. Qualquer menina que quiser estar aqui, pode. Basta treinar e se dedicar " Ana Clara, estudante





Com apoio do Governo do Amazonas, em parceria com a Federação Amazonense de Desporto Escolar (Fade), 217 alunos do Estado participam da competição. O evento é promovido pela Confederação Brasileira de Desporto Escolar (CBDE).

Realizado pela CBDE, os Jogos Escolares Brasileiros têm como objetivo promover a integração social, o exercício da cidadania e a descoberta de novos talentos, por meio da participação dos estudantes-atletas brasileiros em atividades desportivas. Eles seguem até o dia 5 de novembro, no Rio de Janeiro.

*Com informações da assessoria

