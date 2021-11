Estratégias são definidas para fomento do esporte em Iranduba, no AM

A visita também contemplou a arena esportiva do Bairro Novo Amanhecer que necessita de uma revitalização | Foto: Mauro Neto/Faar

IRANDUBA (AM)- O Governo do Amazonas, por meio da Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar), esteve nesta segunda-feira (1) no município de Iranduba (a 27 quilômetros de Manaus) com o objetivo de traçar novas estratégias esportivas, coletar as demandas locais e conhecer os projetos sociais voltados à comunidade.

A visita da equipe técnica da #FaarEmAção começou pela Comunidade Nova Geração de Cristo, zona rural do município.

" Quando estive na escolinha do Rio Negro, para fazer a preliminar profissional, me senti feliz de estar ali. E vendo vocês aqui, me lembro do Vivaldo Lima. É uma honra ver o esporte valorizado " Alfredo Augusto, líder de projetos esportivos no local para jovens e adultos

A equipe da Faar conheceu, ainda, equipes de futsal que representam o município, ginásio poliesportivo da Escola Estadual Isaías Vasconcelos, além de projetos de vôlei e handebol masculinos e femininos. A visita também contemplou a arena esportiva do Bairro Novo Amanhecer que necessita de uma revitalização.

Passagem garantida

Durante a estadia em Iranduba, a Faar anunciou a destinação de três passagens aéreas para a equipe Grêmio/Aparecida no Campeonato Brasileiro de Futebol de 7, no Rio de Janeiro, entre os dias 13 e 15 de novembro.

A atleta Lousiane Bezerra de Souza, 42, goleira da equipe, afirma que é um orgulho representar o estado . "É o primeiro ano do Amazonas no feminino. São mulheres selecionadas de outros municípios também para representar o Estado. O objetivo da gente é levar o nome do Fut 7 na categoria feminina", apontou.

No último dia 26 de outubro, seis atletas do clube Arsenal/Iranduba foram patrocinados para a disputa da Taça Brasil de Clubes Sub-20 Feminino Divisão Especial. O torneio aconteceu em Brusque (SC) e a equipe ficou na quarta posição da classificação geral do campeonato.

