Campeã Olímpica Sandra Pires faz live sobre foco e disciplina

MANAUS (AM)- A campeã olímpica Sandra Pires, primeira atleta feminina a carregar a bandeira brasileira na abertura dos Jogos Olímpicos de Sydney, participa de palestra virtual.

Com o tema “Foco e disciplina”, as unidades da Wyden organizam a live que será exibida por meio da plataforma teams- https://tinyurl.com/7x7asymf , nesta quinta-feira (4), às 18h. A participação é gratuita e aberta ao público em geral.

Sandra, que é bacharel em Educação Física e, atualmente, cursa um MBA em Gestão de Projetos, contará sobre os momentos importantes da sua trajetória de muita dedicação, determinação e superação para se consagrar no Voleibol.

São mais de 20 anos de uma carreira vitoriosa e a experiência adquirida é uma fonte de inspiração, para todos os que enfrentam desafios.

" Como na vida esportiva, ter metas claras e objetivas, além da dedicação, nos ajudam a ter um processo educacional de qualidade. Sempre buscando melhorar de uma forma contínua " Sandra Pires, atleta

Ela é uma das atletas brasileiras mais premiadas da história do esporte brasileiro com destaque para a medalha de bronze nas Olimpíadas de Sydney (AUS) no ano 2000 e a medalha de ouro na edição dos jogos olímpicos de Atlanta (EUA) em 1996, primeira mulher brasileira em uma edição dos jogos.

Sandra ainda soma ao currículo, a função de comentarista de Vôlei (na qual exerceu de 2008 a 2018), em um canal de televisão. Em 2014, a atleta foi eleita para o Hall da Fama do Voleibol Mundial (Hall of Fame – volleyball) e, atualmente, a ex-atleta é embaixadora do Esporte do Banco do Brasil.

Para a diretora da Faculdade Martha Falcão Wyden, Carla Sena, a iniciativa de trazer Sandra Pires para falar sobre disciplina foi assertiva.

“Nada mais justo a escolha desta atleta que tão bem representou nosso país e que sabe da importância de ter foco para alcançar o sucesso nos objetivos traçados, sejam eles na vida pessoal, profissional e neste caso, na vida esportiva”, disse a professora.

