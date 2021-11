Time de Barcelos luta pelo 5° lugar no handebol feminino do JEBs

Com um placar de 14 a 9, as atletas amazonenses venceram o time de Minas Gerais | Foto: Gabriel Machado/Seduc-AM

RIO DE JANEIRO- Com três vitórias e duas derrotas, a equipe feminina de handebol da Escola Estadual Angelina Palheta Mendes, do município de Barcelos, iniciou, na quarta-feira (3), a luta pelo 5° lugar nos Jogos Escolares Brasileiros (JEBs), que ocorrem no Rio de Janeiro.

Com um placar de 14 a 9, as atletas amazonenses venceram o time de Minas Gerais e duelam, nesta quinta-feira (4), para ficar entre as cinco melhores equipes do país.

Para a pivô Emilly de Oliveira, de 12 anos, representar o Amazonas em um evento do nível dos JEBs é motivo de muito orgulho.

" Essa participação já significa muita coisa para mim e para a equipe. Claro que queríamos uma medalha, mas só o fato de estarmos entre os seis melhores times [da disputa] já é motivo de muita felicidade. Quando viemos para cá, muita gente duvidou e não acreditou na gente " Emilly de Oliveira, pivô





Um dos destaques da vitória contra Minas Gerais, a goleira Jade Raquel, de 14 anos, fez defesas espetaculares ao longo da partida e foi fundamental para o resultado positivo desta quarta-feira.

“Estar no top 6 já é um resultado muito bom, lutamos e treinamos muito para estarmos aqui. Sem dúvida, se tivéssemos tido mais tempo treinando, o que não foi possível por conta da pandemia, estaríamos levando uma medalha para o Amazonas”, afirmou Jade.

Atuais campeãs dos Jogos Escolares do Amazonas (JEAs), as meninas de Barcelos venceram ainda as equipes de Roraima e Alagoas, e perderam para Pernambuco e Rio de Janeiro – sendo esta última partida por apenas um gol de diferença.

Com apoio do Governo do Amazonas, em parceria com a Federação Amazonense de Desporto Escolar (Fade), 217 alunos da rede estadual participam da competição. O evento é promovido pela Confederação Brasileira de Desporto Escolar (CBDE).

