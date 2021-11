Atletas do AM disputam torneio Nacional de Ginástica Rítmica em RS

Para chegar no torneio nacional, as atletas participaram da etapa regional | Foto: Divulgação

RIO GRANDE DO SUL (RS)- O Amazonas terá uma equipe de nove atletas representando o estado no Torneio Nacional de Ginástica Rítmica, que acontece a partir desta quinta-feira (4) até domingo (7), em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul.

As atletas, que fazem parte da equipe Artes Gym Clube competem nas categorias pré-infantil, infantil, juvenil e adulto.

Uma das técnicas do clube, Larissa Lima, destaca a importância do apoio e incentivo ao esporte.

“O esporte exige muita dedicação e ter o apoio é essencial para conseguir se preparar bem e participar das competições”, disse.

De acordo com Larissa Lima, a expectativa é alcançar bons resultados na competição em todas as categorias.

Para chegar no torneio nacional, as atletas participaram da etapa regional, em que competiram com equipes de toda a região Norte. Quatro equipes da região foram classificadas, sendo a Artes Gym Clube a única do Amazonas.

" Nossas atletas vão se apresentar junto com as melhores do país. Estamos muito contentes " Larissa Lima, técnica do clube





Segundo Larissa, as atletas, mesmo na pandemia, não deixaram de treinar, participando inclusive de preparação online.

Desde abril, diz ela, a equipe retomou os treinamentos presenciais com foco na preparação para o campeonato regional e nacional de Ginástica Rítmica. “A equipe está preparada e confiante no trabalho que vem sendo desenvolvido”, destacou.

