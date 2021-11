Manaus FC embarca para São Paulo com apoio da torcida

A torcida demonstrou apoio ao time | Foto: Thiago Martins / Manaus FC

MANAUS (AM)- O Manaus Futebol Clube ganhou um incentivo a mais durante seu embarque para enfrentar o Novorinzontino-SP no jogo do acesso.

As torcidas organizadas do clube estiveram presentes no aeroporto Eduardo Gomes fazendo um espetáculo para apoiar o time.

Com música, palavras de incentivo e carinho cada jogador recebeu a energia da torcida antes de embarcar, um dos mais festejados foi o zagueiro Spice, que agradeceu este apoio da torcida.

"A festa foi linda, essa energia positiva nos deixou mais motivados ainda. Este jogo será uma final e iremos fazer nosso melhor".

Um dos responsáveis pela bonita festa foi o torcedor Will Hobson. Will e seus companheiros fizeram questão de mostrar o apoio da torcida do Gavião neste momento decisivo.

"A ideia foi mostrar que apoio jamais faltará. Nós acreditamos no acesso. Apoio nunca faltou e nunca faltará, iremos apoiá-los e acreditar até o fim, independente de qualquer circunstância", destacou Will.

A partida entre Manaus FC e Novorinzontino ocorre no domingo (7), às 15h, no estádio Ismael Biasi.

