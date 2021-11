Atleta de Tabatinga disputa Mundial de Patinação de Velocidade

O atleta amazonense recebeu patrocínio do Governo do Amazonas | Foto: Divulgação

TABATINGA (AM)- O Amazonas marca presença no Campeonato Mundial de Patinação de Velocidade, em Ibagué, na Colômbia.

Luis Felipe Acosta Tamayo, de 16 anos, foi convocado para a Seleção Brasileira. A competição começa nesta sexta-feira (5), com disputas até o dia 13 de novembro.

O atleta amazonense recebeu patrocínio do Governo do Amazonas, por meio da Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar). Ele foi descoberto durante visita da Faar a Tabatinga (a 1.108 quilômetros de Manaus).

" Verificamos o potencial do Luis e disponibilizamos a passagem para ele disputar o Campeonato Brasileiro, em Brasília. Foi lá, conquistou quatro medalhas e, agora, temos um amazonense na Seleção Brasileira de Patinação de Velocidade. É uma honra para o município de Tabatinga e para o estado do Amazonas, ter o Luis como representante em uma competição internacional desse porte " Jorge Oliveira, diretor-presidente da Faa

Luis Felipe começou a patinar com apenas 3 anos e 8 meses de idade. O talento e os ensinamentos vieram do pai, Luis Álvaro Tamayo, que era patinador profissional na Colômbia.

" Participei de muitos campeonatos. Agora, no Mundial, o mais importante da minha vida, vou representar o Brasil internacionalmente. Vai ser uma experiência muito bonita. Eu agradeço de coração ao Governo do Amazonas " Luis Felipe, atleta





Além do Brasil, o Campeonato Mundial da Colômbia terá a participação de 38 países que disputarão as corridas nas categorias Sênior e Júnior, feminina e masculina.

As provas da patinação de velocidade variam de 100m a 15.000m | Foto: Divulgação

Patinação de velocidade

O esporte faz parte dos jogos olímpicos e as competições são individuais contra o relógio ou em equipes. Os eventos geralmente são disputados ao ar livre, em pistas com paredes inclinadas ou em circuitos de estradas fechadas.

Na modalidade, são usados patins com rodas especiais, e freios não são permitidos. As provas da patinação de velocidade variam de 100m a 15.000m, com disputas de sprint, pontos, eliminação e maratona.

Leia mais:

Equipe do wrestling é campeã no quadro geral de medalhas do RJ

Time de Barcelos luta pelo quinto lugar nos jogos escolares