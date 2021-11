Manaus recebe Simpósio Esportivo com participação de Giovane, do vôlei

O evento é gratuito | Foto: Divulgação

MANAUS (AM)- No próximo dia 15 de novembro, das 13h às 21h, o Sesc AM promove o 1º Simpósio Esportivo Sesc Saúde do Corpo, encontro multidisciplinar com profissionais da área da saúde e do esporte e será realizado no Centro de Convenções Vasco Vasques, avenida Constantino Nery, 5.001, Flores.

O evento presencial tem o objetivo de fomentar hábitos saudáveis e o bem-estar por meio da prática de atividades físicas.

Serão realizadas aulas-show, competições, apresentações, palestras, clínicas de atualizações, com certificação.

O encontro contará com a presença de grandes nomes e profissionais do segmento de Nutrição, Odontologia, Fisioterapia e Educação Física.

Um dos destaques é a participação do ex-jogador de vôlei Giovane Gávio, bicampeão olímpico, tetracampeão da Liga Mundial e campeão sul-americano. Giovane destaca a oportunidade de regressar a Manaus e ressalta a importância do evento promovido pelo Sesc AM.

" Fico muito contente em poder participar desse encontro. Manaus é sempre um lugar extraordinário para retornarmos, ainda mais em um fórum sobre saúde, que ocorre em um momento desafiador, onde a saúde mais do que nunca é prioridade. Fico muito contente em poder participar do 1º Simpósio Esportivo Sesc Saúde do Corpo " Giovane Gávio, ex-jogador de vôlei

Entre os temas que serão abordados no fórum, destacam-se os Exercícios Aeróbicos Pós-covid, o Empreendedorismo Esportivo, as Lesões no Esporte, a Disfunção Temporomandibular, além de Crossfit, Yoga, Pole Dance e Nutrição Esportiva.

O coordenador de lazer do Sesc AM, Kilson Costa, enfatiza os diferenciais do evento. “O Simpósio Esportivo será o primeiro a reunir as áreas que cuidam do corpo, quisemos tratá-lo como um todo, a proposta é congregar todos os setores que cuidam do bem-estar e fazer uma atualização profissional. Para esse evento, esperamos atingir 5.000 pessoas rotativas”, anuncia.

Para o coordenador de lazer do Sesc, um dos pontos altos do evento serão as atividades focadas que desmitificam o Crossfit. “Teremos os profissionais de Crossfit quebrando o mito de que todo crossfiteiro precisa ser sarado e forte. Vamos mostrar que qualquer pessoa, com uma orientação correta, pode fazer uma aula de Crossfit”, afirma.

Para consultar toda a programação do evento e se inscrever gratuitamente, o público pode acessar o endereço www.sesc-am.com.br/simposio

