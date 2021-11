Flamengo terá reforços em jogo do Brasileirão contra o Atlético-GO

Dentro de campo, o Flamengo pode ter retornos importantes na zaga para o jogo contra o Atlético-GO | Foto: Reprodução

O Flamengo tem mais um desafio pela frente nesta sexta-feira (5), contra o Atlético-GO, no estádio do Maracanã, às 21h30.

A crise, que ficou maior com as recentes atuações da equipe pelo Brasileirão e pela Copa do Brasil, tem ido além do técnico Renato Gaúcho e atinge também membros da comissão-técnica Rubro-Negra.

Na terceira colocação, com 50 pontos conquistados, o Flamengo entra em campo para o jogo atrasado da 19ª rodada e tem a chance de diminuir a distância de 12 pontos para o líder Atlético-MG, que possui dois jogos a mais.

O Rubro-Negro pode também ultrapassar o vice-líder Palmeiras, que tem 52 pontos. Já o Atlético-GO ocupa a 11ª colocação na tabela, com 37 pontos ganhos e tenta buscar um lugar em uma competição internacional na próxima temporada.

Dentro de campo, o Flamengo pode ter retornos importantes na zaga para o jogo contra o Atlético-GO. David Luiz treinou com o grupo durante a reapresentação e está próximo de voltar aos gramados após se recuperar de lesão leve no adutor da coxa. Quem também pode retornar é o zagueiro Rodrigo Caio, desfalque nos últimos dois jogos do time.

O atacante Kennedy sofreu uma entorse no tornozelo ao tentar bloquear um chute durante um treinamento e é dúvida para a partida. O jogador já viajou machucado para o último jogo contra o Athletico Paranaense e não atuou. Bruno Henrique, que cumpriu suspensão na última rodada, voltará ao time. Arrascaeta, Diego Ribas, Filipe Luís e Pedro completam a lista de desfalques.

" O Flamengo vem jogando a cada três dias. Os jogadores são seres humanos, eles cansam, eles não param. Tem de treinar, viajar e jogar sempre uma decisão. Sempre gente machucada, sempre gente suspensa, as opções vão diminuindo. E o jogador é ser humano, ele cansa. Eu vejo equipes disputando uma competição só e com vários jogadores no departamento médico. Uma competição só. O Flamengo, até ontem, estava em três competições. O Flamengo não para. O Flamengo vem jogando assim há três meses. E até o final do ano vai continuar assim " Renato Gaúcho, treinador

ATLÉTICO-GO

O time nunca escondeu que o primeiro objetivo no Brasileirão é escapar do rebaixamento, mas a boa campanha realizada até aqui permitiu sonhar com voos maiores. É em busca disso que o time enfrenta o Flamengo.

Apesar da derrota para o Sport, por 2 x 0, fora de casa, o Atlético-GO está em situação confortável na tabela, em 11º lugar, com 37 pontos. A diferença para o G-6 é a mesma do que para a zona de rebaixamento.

Em relação ao time que enfrentou o Sport, no Recife, o técnico Eduardo Souza vai fazer mudanças. O esquema tático, inclusive, pode ser outro. Diante da força do adversário, o atacante Zé Roberto corre o risco de dar lugar para Willian Maranhão.

As alterações não param por aí. Eduardo Souza não vai poder contar com o lateral-direito Arnaldo e o atacante Ronald, que receberam o terceiro cartão amarelo. A tendência é que Dudu e João Paulo sejam os respectivos substitutos.

*Estadão Conteúdo

