Arena do Monte é entregue para a população completamente revitalizada

O novo espaço conta com quadras esportivas, arquibancada e ainda um espaço para a prática de atividades socioculturais do bairro | Foto: Mauro Neto/FAAR

MANAUS (AM)- Foi entregue para a população nesta quinta-feira (4), a revitalização da Arena do Monte, na avenida Samaúma, no bairro do Monte das Oliveiras, na zona Norte.

Esse é o segundo espaço dedicado ao esporte e ao lazer da capital completamente revitalizado e entregue à população.

Outros quatro campos recebem obras por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana (Seinfra), com apoio da Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar).

O novo espaço conta com quadras esportivas, arquibancada e ainda um espaço para a prática de atividades socioculturais do bairro.

" O esporte comunitário é muito importante, porque através dele o resgate social é mais interessante e mais evidente. O governador Wilson Lima investe na segurança pública, resgata e combate a criminalidade através do esporte. O esporte comunitário entra agora em uma nova fase " Jorge Oliveira, diretor-presidente da Faar

O espaço não passava por revitalização há mais de 12 anos. A Arena do Monte recebeu pintura geral; alambrados e estrutura metálica; construção das salas e chapéu de palha, canaleta para drenagem; elevação da alvenaria com chapisco e emboço; remoção e instalação de novos alambrados; construção de nova cobertura da arquibancada.

" Antigamente esse campo estava superabandonado, entregue mesmo, eu posso dizer, ao esgoto, alagado e só mato. Glória a Deus, com essa reforma, além de ajudar a população do esporte, vai também ajudar a comunidade do Monte das Oliveiras, no caso com outras categorias, com o clube de irmãs, zumba, vôlei e outras atividades. Com essas atividades, o bairro cresce muito e nós agradecemos muito " Yuri Araújo, comunitário

O novo espaço garante, além da infraestrutura adequada, maior segurança para os moradores da área e de outros bairros, como a estudante Elísia Dias, que é mãe do pequeno Saymon, aluno da escolinha “Àgape” de futebol.

*Com informações da assessoria

