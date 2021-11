Tite convoca Vinicius Jr. para lugar de Firmino na seleção brasileira

O Brasil lidera as Eliminatórias Sul-Americanas, com 31 pontos | Foto: Lucas Figueiredo/CBF

O técnico Tite convocou, nesta sexta-feira (5), o atacante Vinicius Jr. para os próximos dois jogos da seleção brasileira nas Eliminatórias para a Copa do Mundo do Catar, a ser realizada em 2022.

O atleta do Real Madrid vai substituir Roberto Firmino, do Liverpool, desconvocado após a confirmação de lesão muscular na região posterior da coxa esquerda.

O corte de Firmino foi revelado após Rodrigo Lasmar, médico da seleção, receber, nesta quinta-feira, informações do departamento médico do Liverpool.

A lesão, segundo o comunicado, impede o atacante de participar de treinos e jogos nas próximas semanas.

Com belas atuações, Vinicius Jr. tem sido um dos destaques do Real Madrid, a ponto de receber constantes elogios do técnico Carlo Ancelotti, dos companheiros de equipe e da imprensa espanhola.

O Brasil lidera as Eliminatórias Sul-Americanas, com 31 pontos, após 11 partidas (dez vitórias e um empate). A seleção começa a se reunir na próxima segunda-feira, em São Paulo, local do jogo contra a Colômbia, a ser realizado na quinta-feira. Cinco dias depois, a equipe fará sua última partida em 2021, contra a Argentina, na província de San Juan.

