Saiba como o Krav Magá tornou Gal Gadot na Mulher Maravilha

A prática de Krav Magá consiste em aprender como se defender em caso de ataque e quais partes do corpo são mais sensíveis na hora de contra-atacar o agressor.

Essa defesa pessoal foi criada por Imi Lichtenfeld na década de 1940 e seu objetivo era achar uma maneira de se defender de qualquer tipo de agressão, independente da força física, tamanho ou sexo.

A técnica faz parte do treinamento das Forças de Defesa de Israel desde 1948. É assim que conhecemos a modelo e atriz Gal Gadot.

Famosa por interpretar Diana Prince em Mulher Maravilha (2017), Gadot serviu o exército israelense por dois anos como instrutora de treinamento físico. Ela chegou a comentar sobre como a experiência foi fundamental para poder lidar com as situações que envolvem a parte obscura da indústria de filmes – em suas palavras.

“A experiência no exército me preparou para lidar com Hollywood.” Gal Gadot foi a primeira Mulher Maravilha não-americana da história.

Sua origem é israelense e seus treinos envolvem Krav Magá não só dentro das telas, mas também nos bastidores. Praticar defesa pessoal vai muito além de se proteger dos perigos no dia a dia. O treino diário promove saúde, força, disciplina e confiança.

“As mulheres em Israel prestam serviço obrigatório no exército e se destacam em inúmeras funções”, aponta Avigdor Zalmon, presidente da Federação Internacional de Krav Magá.

“Aqui no Brasil é registrado um caso de agressão a mulher a cada 15 segundos e a violência se dá, muitas vezes, dentro de casa, com agressor conhecido. Por isso queremos ensinar às mulheres como se defender de forma adequada, oferecendo capacidade técnica e conscientização sem colocar a vida em risco. A proposta é a de usar o Krav Magá apenas como último recurso”, conclui.

Através dos treinos da Federação Internacional de Krav Magá, você vai aprender a se defender, superar o medo da violência e do bullying, recuperar sua autoestima e autoconfiança e andar mais seguro na rua.

Para saber mais, a Federação Internacional de Krav Magá realiza aulas híbridas e disponibiliza vídeos com aulas gratuitas em seu canal do YouTube e em suas redes sociais.

