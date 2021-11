Adolescente de 14 anos vive sonho de ser jogador de futebol no RJ

O adolescente vive a realização de um sonho | Foto: Arquivo pessoal

MANAUS (AM)- O sonho de ser jogador de futebol vive no coração de muitos jovens que nascem em Manaus. O esporte que é a paixão de muitos brasileiros, desperta um desejo de fazer parte daquele mundo e incentiva crianças a adentrarem nos campos desde cedo.

Marcos Vinicius Pereira tinha apenas cinco anos de idade quando o pai Joel Alves Pereira, percebeu que o filho tinha talento com a bola. A habilidade se tornou um sonho e hoje, o adolescente de 14 anos mora no Rio de Janeiro. Ele vive a realização pessoal e familiar em ser um jogador profissional de futebol.

Morando no Rio de Janeiro, Marcos Vinicius, foi contratado pelo Resende Futebol Clube - time carioca da série D do Brasileirão - deixou o bairro da Compensa, na zona Oeste de Manaus, para viver do futebol. Mesmo tão jovem, ele afirma que não teve medo de seguir seus sonhos e agarrar a oportunidade de viver em outra cidade.

O futebol já mudou a realidade de muitos jovens e é uma luz no fim do túnel para aqueles que vivem uma dura realidade. As famosas peneiras - que times profissionais costumam fazer para encontrar talentos - são uma forma de esperança da realização do sonho dos jogadores.

Foi dessa maneira que o jovem conseguiu ver seu sonho começar a ganhar forma. O pai de Marcos, Joel, conta que tudo começou no futebol de salão, na escola em que o jogador estudava. Vendo o talento do filho, resolveu investir matriculando ele em clubes de futebol.

O talento deslanchou e recebeu a chance de mudar para o Rio de Janeiro em 2019, quando passou em uma seleção. Apesar do receio de deixar o filho ir morar longe e das dificuldades financeiras, os pais buscaram formas de realizar o sonho do filho.

"Tudo foi com muita dificuldade e luta. Fizemos feijoadas, movimentamos os amigos, fizemos bingo para arrecadar o dinheiro", conta o pai.

As dificuldades financeiras foram superadas e Marcos mudou-se para o alojamento do Resende afim dde ser o meio-campo do time.

"Hoje ele está amparado pelo clube, no alojamento, já se preparando para realizar os sonhos dele", declarou o pai que sonha ver o filho disputando grandes finais e ganhando títulos.

O sonho

Como todo sonho, existem sacrifícios e escolhas que precisam ser feitos. Um dos maiores que Marcos está tendo que enfrentar é a distância da família e da cidade que ama.

O adolescente foi sozinho para o Rio de Janeiro e vivencia a falta das pessoas que mais ama. Apesar disso, ele revela que já está se acostumando.

"Maior dificuldade e a saudades da família e dos amigos , mas com tempo a gente vai se acostumando", conta.

A sua nova realidade, até pode ter algumas dificuldades, no entanto, tudo o que está vivendo vale a pena para que viva o que sempre sonhou.

" Apesar da saudade, está sendo muito bom, e é muito gratificante viver aos poucos o que sempre sonhei. Estou todos os dias trabalhando forte pra poder conquistar, e viver tudo que sempre sonhei em ter. " Marcos Vinicius, Jogador de futebol

Próximos passos

Jogando no sub-16 do Resende, Marcos já passou pelas seleções do Santos, mas a oportunidade veio mesmo pelo time carioca.

Apesar de já está trilhando o seu caminho, Marcos ainda tem altas expectativas para o esporte. O time do coração é o Flamengo e é no time que ele se vê jogando daqui há alguns anos. Além, é claro, de se imaginar em um clube internacional como o Real Madrid.

"Meu sonho é jogar no Flamengo, e se Deus quiser, poder ir jogar na Europa e jogar no Real Madrid", revelou Marcos.

O pai Joel está orgulhoso do caminho que o filho vem trilhando, e apesar da preocupação e falta que o filho faz no dia a dia, ele revela que seu maior sonho é ver Marcos realizando os objetivos e ser reconhecido no mundo, podendo representar o Amazonas.

"Meu maior sonho é ver ele realizar objetivos a qual tanto a almeja, como o de ser um jogador por excelência e ser reconhecido o mundo. Além disso, representar muito bem o nosso povo", finalizou o pai orgulhoso.

