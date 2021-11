Seleção Brasileira de basquete é convocada por Gustavo De Conti

| Foto: Diego Maranhão/CBB

A Seleção Brasileira de basquete masculino inicia o seu caminho rumo à Copa do Mundo de 2023 com dois jogos diante do Chile, nos dias 26 e 27 de novembro, em Buenos Aires, na Argentina.

Na sexta-feira (5), o técnico Gustavo De Conti, fará a estreia no cargo e definiu os 13 convocados para as partidas que acontecem no Ginásio do Obras Sanitárias, ainda em formato de bolha, sob organização da Federação Internacional de Basquete.

Apresentado em setembro, Gustavo De Conti, também treinador do Flamengo, fechou sua primeira lista com a presença de nomes como Yago, Georginho, Benite, Rafa Luz, Lucas Dias, Bruno Caboclo e Lucas Mariano, e também traz novidades como o armador Elinho, os alas Gui Deodato e Gabriel Jaú, o ala/pivô Timothy Soares e o retorno do também pivô Cristiano Felício, e do ala Rafael Mineiro. Ao todo, 13 jogadores foram chamados por De Conti.

"Consideramos diversas situações para fechar essa lista, tais como, momento, versatilidade, histórico na Seleção, e melhor encaixe ao sistema de jogo que será proposto, entre outros fatores, e considero que fizemos a melhor convocação possível para o momento e para esses dois jogos contra o Chile. Agora é se apresentar nas melhores condições física e técnica possível, para representar bem o nosso país", disse o técnico Gustavo De Conti.

O Brasil se apresenta no dia 21 de novembro, no Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, para viagem e treinos em Buenos Aires. A estreia será no dia 26, contra o Chile.

No dia seguinte, os países voltam a se enfrentar, fechando a primeira janela da FIBA para as Eliminatórias da Copa do Mundo do Japão, Filipinas e Indonésia. Os horários dos jogos e as transmissões ainda serão divulgados pela FIBA. O retorno para o Brasil será no dia 28.

Na primeira fase, o Brasil está no Grupo B, ao lado também de Colômbia e Uruguai, e volta a jogar em 2022 no mês de fevereiro, nos dias 25 e 26, ainda sem local definido, diante de Uruguai e Colômbia. A terceira janela será entre junho e julho, definindo os classificados para a segunda fase das Eliminatórias.

A Copa do Mundo acontece entre os dias 25 de agosto e 10 de setembro de 2023, com Japão, Filipinas e Indonésia dividindo o direito de sediar a disputa. A competição terá 32 equipes, com oito grupos de quatro equipes na primeira fase. Os dois melhores times de cada grupo avançam para a fase seguinte da Copa do Mundo, quando formam um novo grupo de quatro equipes contra rivais de outra chave. Os dois melhores vão para o mata-mata a partir das quartas de final.

