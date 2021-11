Auxílio Brasil pagará R$ 130 para criança que for inserida no esporte

O governo federal está apostando na aprovação da PEC dos Precatórios para custear o novo programa social | Foto: Divulgação

O Auxílio Brasil, programa social que está substituindo o Bolsa Família passou por uma edição no Decreto nº 10.852/2021, feita presidente Jair Bolsonaro, com a medida publicada, nesta segunda–feira (8), no Diário Oficial da União.

De acordo com o estabelecido, o decreto estabelece os valores pagos às famílias em diferentes eixos:

- Benefício Primeira Infância: pago mensalmente no valor de R$ 130 por integrante;

- Benefício Composição Familiar: pago mensalmente no valor de R$ 65 por integrante; e

- Benefício de Superação da Extrema Pobreza: calculado por integrante e pago no limite de um benefício por família beneficiária.

Extrema Pobreza

No caso do Benefício de Superação da Extrema Pobreza, alguns cálculos precisarão ser feitos com base na diferença entre o valor da linha de extrema pobreza, acrescido de R$ 0,01, e a renda mensal per capita, multiplicado pela quantidade de membros da família, arredondado ao múltiplo de R$ 2 imediatamente superior, com valor mínimo de R$ 25 por integrante da família.

Esporte e Ciência

A iniciação científica e o esporte também ganham incentivo do Auxílio Brasil com o pagamento de outras cinco bolsas. Eles são:

· Auxílio Esporte Escolar

· Bolsa de Iniciação Científica Júnior

· Auxílio Criança Cidadã

· Auxílio Inclusão Produtiva Rural

· Auxílio Inclusão Produtiva Urbana.

De onde vem o dinheiro?

O governo federal está apostando na aprovação da PEC dos Precatórios para custear o novo programa social. A Proposta de Emenda Constitucional está em discussão no e, se aprovada em sua totalidade, prevê uma mudança no teto de gastos do e um recurso de R$ 91,6 bilhões, que deverão ser investidos no programa e outras medidas da União.

A PEC dos Precatórios trata da renegociação do pagamento das dívidas do governo com condenação judicial definitiva e foi aprovada pela Câmara dos Deputados em primeiro turno na última semana. Agora, ela deve passar por uma segunda votação na Câmara. Se aprovada, segue para o Senado.

