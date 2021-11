JC inicia treinos para o Campeonato Amazonense Feminino 2021

As meninas estão preparadas para o novo desafio | Foto: Divulgação

MANAUS (AM) - As meninas do JC Futebol Clube fizeram seu primeiro treino em uma academia da capital. O objetivo é estrear no Campeonato Amazonense Feminino 2021, que inicia daqui há 10 dias.

Na última segunda-feira (8), a equipe do JC, que tem no seu elenco até o momento as remanescentes: Lorrana, Josilene, Fabíola, Mariana, Vanessa, Marta, Rafaela, Helena, Raissa, Teresa e Roseane, e as novatas Brenda Andrade, Kerolynne, Ana Jéssica e Sebá, fizeram um circuito de treinos na academia EXTREME, parceira do clube.

Comandadas pelo preparador físico Edney Franco, as atletas fizeram trabalhos físicos com power jump, spinning, step, aeróbica e musculação, com duração de 1h 30 min.

A previsão é de realizar estas atividades uma vez por semana, garantindo sempre o bom condicionamento físico das jogadoras.

* Com informações do JC Futebol Clube

