Jovens são beneficiados com a revitalização do CDC da Compensa

MANAUS (AM) - Com 95% de execução, a reforma realizada pelo Governo do Amazonas no Centro Desportivo da Compensa (CDC) trouxe resultados imediatos para a comunidade da zona oeste de Manaus. Exemplo disso é o CDC Team – Resgatando Vidas, projeto social que proporciona aulas de artes marciais para cerca de 30 jovens e adultos, criado após o governador Wilson Lima anunciar a reforma por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana (Seinfra), com apoio da Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar).



Professor da CDC Team, faixa preta jiu-jitsu e prajied marrom de muay thai, Antônio Brandão, revela a emoção pelo fomento ao esporte no CDC da Compensa. “Fico grato e feliz. Satisfação imensa. Só tenho a agradecer a Deus. Eu vejo um trabalho abençoado. Abraçaram nossa causa”, disse.

" Este novo projeto, criado após o anúncio da revitalização do CDC da Compensa pelo Governo do Amazonas, mostra a importância do investimento no esporte. Assim, o governo investe no combate à criminalidade e na segurança pública. Esse é um novo momento para o esporte comunitário " Jorge Oliveira, diretor-presidente da Faar

Guilherme Afonso, 18, é universitário de logística e teve a primeira experiência com as artes marciais através do projeto CDC Team. “Um colega me chamou e acabei gostando. Estou aprendendo jiu-jítsu, boxe, MMA, vou aprendendo e evoluindo meu esporte”, ressaltou.

Revitalizações

No CDC da Compensa, os serviços incluem capinação, limpeza e remoção de entulhos, operações de tapa-buraco e revitalização urbanísticas, dentre outras intervenções no entorno do espaço. A área esportiva ainda recebeu pintura geral; revitalização de alambrados, estrutura metálica, reforma da área social, construção de canaletas para drenagem; além da revitalização na arquibancada e área de futevôlei.

“As reformas têm uma importância imensa para as comunidades contempladas. Obras em espaços como o CDC da Compensa mostram o compromisso do governador Wilson Lima, não só com a infraestrutura desses locais, mas também com o esporte e o bem-estar da população amazonense”, afirmou o secretário da Seinfra, Carlos Henrique Lima.

O governador Wilson Lima já entregou completamente revitalizado o Campo do Teixeirão, no bairro Jorge Teixeira, zona leste, e a Arena do Monte, no bairro do Monte das Oliveiras, zona norte. A previsão é que, o total, 13 campos sejam revitalizados na capital. O investimento faz parte do +Infraestrutura, um pacote com mais de R$1 bilhão em obras em todo estado.





