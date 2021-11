Manaus FC inicia venda de ingressos para Copa Verde

Saiba onde comprar os ingressos | Foto: Ismael Monteiro / Manaus FC

O Manaus FC vai encarar na sexta-feira (12) o Remo-PA, pela partida de ida das quartas de final. A bola vai rolar na Arena da Amazônia, às 16h30, com presença de público, seguindo todas as normas de saúde que foram adotadas nos últimos jogos do Esmeraldino. A venda de ingressos já iniciou na capital.



Com o valor único de meia promocional por R$ 20,00 o torcedor que desejar adquirir seu ingresso, deverá ir até a bilheteria da Arena Amadeu Teixeira ou na loja oficial do Manaus Futebol Clube, localizada no Da Vinci Center.

Após seu segundo ano na Série C, o Manaus Futebol Clube demonstrou evolução e até mesmo brigou pelo acesso à Série B. Agradecido pelo apoio de todos os patrocinadores, torcedores, parceiros e apoiadores, o presidente do Manaus FC, Luis Mitoso, se manifestou através das redes do clube nesta terça-feira.

" Chegamos ao fim de mais uma competição, o Campeonato Brasileiro Série C. Estamos alegres, em 2020 tivemos uma boa participação, chegando perto de avançar ao Quadrangular. Em 2021, conseguimos a classificação, e estivemos perto de concretizar o acesso. O projeto Manaus FC, que possui somente oito anos, e somente dois na Série C, tenho certeza que vamos conseguir avançar, principalmente com a sua ajuda, torcedor. Tenho certeza que em 2022, juntos, poderemos alcançar este sonho de subir para a Série B. Será por ti Manaus! " Luis Mitoso, presidente do Manaus FC

O Manaus Futebol Clube se reapresentou na última terça-feira (9) no Centro de Treinamento do 3B da Amazônia.

A comissão técnica juntamente com os atletas da equipe já trabalham focados em seu próximo compromisso pela Copa Verde de 2021, e nesta quarta-feira (10),o clube retoma o treinamento na Arena da Amazônia.

