Pai se revolta com escola por formatura na final da Libertadores

DISTRITO FEDERAL (DF)- Um morador do Distrito Federal se revoltou com a escola do filho e chegou a publicar uma carta em que repudiava as ações do colégio.

A indignação foi motivada pela marcação da formatura do filho no mesmo dia da final da Taça Libertadores da América do Flamengo contra Palmeiras.

Flamenguista, o pai publicou a carta no Twitter. A publicação alcançou mais de 10 mil interações, entre curtidas, respostas e compartilhamentos.

“Todo ser humano no planeta sabe — ou deveria saber — que no dia 27 acontecerá a final da Taça Libertadores da América”, escreveu o homem, referindo-se ao jogo do time do coração contra o atual campeão da competição, o Palmeiras.

Entre críticas ao colégio — como chamar de covardia a obrigação de escolher entre a partida e a formatura — e reflexões filosóficas — como afirmar que o futebol é “não apenas um subterfúgio de emoções, mas fundamentalmente educação” —, o pai resolveu tornar público o seu descontentamento. Veja a íntegra da carta:

Escola defende data

A escola posicionou seu time de redatores para responder a ele, por meio de outra carta. Em defesa da marcação da data, o Colégio informou que o descontentamento do pai foi publicado nas redes sem que ele procurasse antes a instituição de ensino.

O texto também alfineta o flamenguista, ressaltando que a formatura ocorrerá de manhã e a partida ocorrerá às 17 horas.

“A formatura será às 8h30, conforme comunicado enviado no último dia 25 e informações prestadas na reunião de pais realizada, à qual, infelizmente, o senhor não compareceu. Não é papel da escola concordar ou discordar dos motivos da insatisfação que gerou essa situação. Temos visto, com mais frequência a cada ano que passa, crianças se tornando adultos emocionalmente frustrados por não saberem resolver os seus conflitos, partindo para o apelo ilusório intermediado pelas redes sociais para alcançar uma comoção midiática quando lhes falta preparo emocional para lidar diretamente com o problema e resolvê-lo. Muitas vezes recorrendo à utilização de falas difamatórias em substituição à razão que não lhes assiste" alfinetou.

O autor das reclamações contra a escola faz parte de uma chapa que concorre ao conselho do clube na próxima eleição, o que fez com que muitos internautas desconfiassem do caráter de marketing do texto.

