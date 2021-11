Proibição de bebida alcóolica na final da Libertadores gera polêmica

Como em qualquer eleição nacional, a proibição da venda de bebidas alcoólicas valerá a partir das 19h30 (hora local) do dia anterior | Foto: Reprodução

Um legislador uruguaio propôs, nesta quarta-feira (10), a suspensão da proibição da venda de bebida alcóolica no fim de semana de 27 e 28 de novembro.

No domingo (28), serão realizadas no Uruguai as eleições obrigatórias para o Banco da Previdência Social (BPS), o instituto governamental de previdência social. Cerca de 1,8 milhão de uruguaios estão autorizados a votar nos representantes de trabalhadores, aposentados e empresas.

As eleições ocorrem juntamente com a final da Copa Libertadores de 2021, entre Palmeiras e Flamengo.

Como em qualquer eleição nacional, a proibição da venda de bebidas alcoólicas valerá a partir das 19h30 (hora local) do dia anterior, pouco depois do encerramento da final da Copa Libertadores entre Palmeiras e Flamengo, no Estádio Centenário, em Montevidéu.

“Coincide com a eleição das BPS, o que é importante, mas limita claramente o turismo e o lazer de todos aqueles que vêm para acompanhar uma final de futebol”, disse o senador Germán Coutinho nesta quarta-feira em comunicado à imprensa, após a apresentação do projeto de lei para suspender a proibição apenas desta vez.

" A proibição tem outro espírito. Foi pensada para as eleições nacionais, onde há muito mais paixão, mais competição e onde há um momento de paz e reflexão”, declarou o político, acrescentando que neste caso “coincide com um acontecimento que o Uruguai espera há muito tempo, que vai atrair a atenção da América e do mundo " Germán Coutinho, senador

O setor de turismo espera a chegada de milhares de turistas para a final da Libertadores, bem como para a partida decisiva da Copa Sul-Americana, que também será disputada por duas equipes brasileiras, o Athletico Paranaense e o Red Bull Bragantino, no sábado anterior, 20 de novembro.

Os hotéis em Montevidéu, assim como em vários departamentos (províncias) próximos, estão lotados para os dois fins de semana, e os preços das acomodações privadas dispararam diante da chegada de um grande número de torcedores.

O presidente da entidade que reúne proprietários de bares e restaurantes do Uruguai (Cambadu), Daniel Fernández, disse ao jornal local El País no final de outubro que a Conmebol havia solicitado ao setor “a abundância de cerveja [...] bem ‘gelada’”.

A Justiça Eleitoral esclareceu que a norma que proíbe a venda de álcool durante as eleições não estabelece penalidades para o descumprimento.

Leia mais:

Torcidas criticam valores de ingressos para final da Libertadores

Flamengo terá reforços em jogo do Brasileirão