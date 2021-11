Idosos de Manaus participam de encontro com atividades físicas

A iniciativa é realizada com grupos que já retornaram aos encontros | Foto: Divulgação/Sejusc

MANAUS (AM)- Com promoção de bem-estar e qualidade de vida dos idosos, foi realizada nesta quarta (10), e na quinta-feira (11), atividades físicas para idosos dos grupos Santuário da Vida, na quadra da igreja Menino Jesus, no bairro Jorge Teixeira, zona Leste, e Theodoro Garrido, na quadra do Educandário Gustavo Capanema, na Colônia Oliveira Machado, zona Sul de Manaus. A ideia é promover a inclusão pela prática do exercício físico.

A iniciativa, coordenada pela Secretaria Executiva de Direitos da Pessoa Idosa da Sejusc (Seadpi), é realizada com grupos que já retornaram aos encontros depois do período da pandemia.

Todas as atividades são acompanhadas por professores de educação física disponibilizado pelo órgão.

Para a secretária titular da Sejusc, Mirtes Salles, essa volta dos idosos às atividades mostra o carinho e cuidado que o governador Wilson Lima tem com essa classe, que tanto contribui para o desenvolvimento da cidade.

" Nossos idosos, que ficaram presos em casa por tanto tempo, estão voltando aos poucos às suas atividades, mas este retorno precisa ser feito com cautela. E nós da Sejusc vamos trabalhar para que mais grupos possam também desenvolver práticas esportivas com segurança " Mirtes Salles, secretária da Sejusc

De acordo com a secretária executiva de Direitos da Pessoa Idosa (Seadpi), Luciana Andrade, a Sejusc conta com 60 grupos de idosos cadastrados na capital e interior. Ela ressaltou que a volta deles é feita de forma gradativa.

“O retorno dos idosos é desenvolvido por meio dos coordenadores de cada zona da cidade e estamos atendendo os critérios governamentais de contenção à Covid-19, como exigência de vacinação das duas doses e a realização das atividades apenas em locais abertos”, declarou Luciana.

