Manaus FC divulga saída do atacante ‘Pira’ antes de jogo da Copa Verde

MANAUS (AM)- O Manaus Futebol Clube anunciou oficialmente a saída do atacante Guilherme Piracicaba, mais conhecido como Guilherme Pira.

O atleta, que veio por empréstimo, retornará ao Inter de Limeira, de São Paulo, para tratar uma lesão em seu pé direito.

Guilherme Piracicaba chegou ao Manaus no dia 8 de setembro de 2021, para reforçar a equipe na reta final da primeira fase da Série C. Ao todo, disputou 10 jogos e anotou dois gols.

O Manaus Futebol Clube agradece o atleta por toda sua dedicação prestada a equipe e deseja muito sucesso no decorrer de sua carreira profissional, lembrando ainda que as portas estarão sempre abertas para futuras oportunidades.

O time enfrenta o Remo-PA, nesta sexta (12), pela partida de ida das quartas de final. A bola vai rolar na Arena da Amazônia, às 16h30, com presença de público, seguindo todas as normas de saúde que foram adotadas nos últimos jogos do Esmeraldino. A venda de ingressos já iniciou na capital.

