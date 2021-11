3ª Maratona Internacional acontece em Manaus neste fim de semana

A Maratona Internacional de Manaus quer ser reconhecida como uma das maratonas mais sustentáveis do mundo | Foto: Divulgação

MANAUS (AM)- A capital do Amazonas recebe neste sábado (13) e domingo (14) a 3ª Maratona Internacional da Cidade de Manaus.

O evento esportivo de corrida pedestre percorre 42.195 metros e revela a evolução da cidade. A Maratona é um evento internacional que atrai atletas do Brasil e de outros países, interessados em conhecer as belezas naturais do estado do Amazonas e, acima de tudo, se superar.

A Maratona Internacional da Cidade de Manaus, será realizada no domingo, no dia 14 de novembro de 2021 para o percurso de 42k e no dia 13 de novembro para os percursos de 21k e 10k.

A expectativa dos organizadores é que duas mil pessoas participem do evento nos dois dias (sábado e domingo). As inscrições podem ser feitas pelo site https://maratonademanaus.com.br/

A Maratona Internacional de Manaus quer ser reconhecida como uma das maratonas mais sustentáveis do mundo. No evento, terá doação de mudas de árvores e plantas nativas para os atletas participantes durante a Expo, além da utilização de 500 lixeiras e sacos de lixo feitos com materiais reciclados e o reaproveitamento de mais de 30 mil garrafas plásticas (que não podem ser recicladas) na sinalização do percurso.

Percurso

Sábado (13) – 10 e 21 quilômetros

A largada será a partir das 5h, na rua Flaviano Limongi, seguindo pela rua Loris Cordovil, avenida do Samba (à esquerda), avenida Pedro Teixeira (à direita), avenida Coronel Teixeira (à direita), com continuação do percurso na avenida Coronel Teixeira até a rotatória do Turismo. Neste ponto os atletas do percurso de 10 quilômetros irão seguir reto até o pórtico de chegada, em frente ao anfiteatro da Ponta Negra.

O percurso de 21 quilômetros iniciará com o itinerário dos 10 quilômetros e continuará à direita pela avenida do Turismo, sentido Tarumã, fazendo o retorno no acesso à praia Dourada para o sentido avenida do Turismo em direção à Ponta Negra até a rotatória, neste ponto os atletas do referido percurso irão convergir à direita até o pórtico de chegada em frente ao anfiteatro da Ponta Negra.

Domingo (14) – 42 quilômetros

A largada do percurso dos 42 quilômetros será às 4h30, saindo da rua Governador Vitório com a avenida 7 de Setembro, Centro, seguindo pela rua Tamandaré, ao lado do terminal central.

Os atletas seguirão pelas vias do centro da cidade até acessar a avenida Pedro Teixeira, depois a avenida Coronel Teixeira até a rotatória do Turismo, seguindo à direita pela avenida do Turismo, sentido Tarumã, fazendo o retorno próximo à avenida Santos Dumont, avenida do Turismo em direção à Ponta Negra até a rotatória.

Neste ponto, os atletas do percurso de 42 quilômetros irão convergir à direita até o pórtico de chegada em frente ao anfiteatro da Ponta Negra.

