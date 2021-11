Gabigol marca 100 gols pelo Flamengo

O atacante, ídolo do Flamengo, desabafou após nova conquista e ainda teve tempo de mandar um beijo para Romário | Foto: Divulgação Flamengo

A noite desta quinta-feira (11) está marcada na história de Gabriel. O gol, que abriu a vitória por 3 x 0 para cima do Bahia, foi o 100º do atacante com a camisa rubro-negra.

O atacante, ídolo do Flamengo, desabafou após nova conquista e ainda teve tempo de mandar um beijo para Romário, o último a alcançar tal marca.

" Desde que eu cheguei no Flamengo tem acontecido fatos históricos. Eu acho que 100 gols é um número que pra mim é inimaginável. O último que bateu isso foi o meu parceiro Romário, vou mandar um beijão para ele. Eu tenho que agradecer muito a Deus, aos meus amigos que sempre veem minha luta diária, meu trabalho, meu trabalho invisível, né? Quero agradecer muito ao Flamengo e principalmente aos meus companheiros porque realmente é algo muito grande para mim, estou muito feliz por esse momento. É um dia que vai ficar marcado na minha vida " Gabigol, atacante

Com o gol diante do Bahia, Gabriel ultrapassou Nunes e se tornou o 19º maior artilheiro da história do Flamengo, com 100 gols marcados. Zico segue sendo o líder do quesito, com 507. O atacante falou também sobre seu bom aproveitamento nas cobranças de pênalti.

“Quero agradecer aos goleiros que treinam comigo. Quando todo mundo vai embora eu fico lá batendo pênalti com eles, a confiança dos meus companheiros. É algo que eu venho treinando bastante, tenho tentado me dedicar sempre no dia a dia e tem dado resultado”, completou.

Além de Gabriel, marcaram na vitória contra o Bahia: Michael e Andreas Pereira, que enalteceu a conquista, mas mostrou preocupação com o próximo compromisso do clube no Brasileirão, diante do São Paulo, no Morumbi.

“Foi uma vitória muito importante, mas temos que manter o foco, pois o campeonato ainda não acabou. Vamos começar a pensar no próximo jogo diante do São Paulo”, finalizou.

A vitória deixou o Flamengo na terceira posição, com 57 pontos, um a menos do que o Palmeiras e 11 atrás do líder Atlético-MG.

*Estadão Conteúdo

