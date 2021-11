Manaus FC: a chegada do time que marca a história do esporte no AM

O time dá esperança para que o futebol amazonense alcance títulos nacionais | Foto: Ismael Monteiro





MANAUS (AM) - Esperança: foi o que o futebol amazonense começou a ter novamente nos últimos anos. Isso, porque a chegada de um time, que surgiu em maio de 2013, marca a história do esporte no Amazonas e traça caminhos que levam ao reconhecimento nacional.

Com uma trajetória surpreendente e pouco mais de oito anos, o Manaus Futebol Clube , coloca o futebol amazonense novamente em destaque nacional. Apesar do pouco tempo de existência, o clube coleciona títulos e participações em acessos do Campeonato Brasileiro.

Fundado em 2013, por Luis Mitoso e Giovanni Silva - presidente e vice presidente, respectivamente - o Manaus conquistou, logo de cara, o acesso para a primeira divisão do Campeonato Amazonense. A conquista veio com apenas cinco meses de existência.

Os jogadores do Manaus FC comemorando o primeiro título amazonense | Foto: Isabella Pina

O feito histórico deu partida ao que seria a explosão do Manaus FC. Desde então, o clube acumulou uma sequência de quatro títulos seguidos do Campeonato Amazonense (2017-2021), e se tornou a elite do futebol no estado.

Os feitos trouxeram um sentimento de pertencimento e expectativa para os torcedores amazonenses , que estavam sem esperança no futebol local e voltaram a acreditar que o Amazonas poderia chegar ao reconhecimento nacional.

A última vez que o Amazonas teve um representante nas duas principais divisões do Brasileirão foi em 2006, quando o São Raimundo estava em tempos áureos e disputou a Série B. No entanto, após isso, nenhum time chegou tão perto do feito.

O crescimento do Manaus fez com que o time chegasse perto de subir para a segunda divisão. No entanto, perdeu a grande chance em uma derrota por 2 a 0 frente ao Novorizontino-SP, no último domingo (7).

Apesar do resultado, o sonho de que o Manaus chegará a Série B ou até mesmo a Série A, não morreu, e é a grande aposta dos torcedores amazonenses que voltaram a acreditar no futebol amazonense em âmbito nacional.

O ponto de virada

Mitoso e Giovanni foram os grandes idealizadores do time | Foto: Divulgação

Apesar do pouco tempo de existência, o Manaus já passou por altos e baixos como qualquer time. Em seu inicio, por ser um time novo, enfrentou dificuldades financeiras e a falta de conhecimento do público pelo time, prejudicou ainda mais a situação.

O presidente do gavião, Luis Mitoso, conta as dificuldades que tiveram que enfrentar no início. A diretoria do clube teve "arregaçar as mangas" e se envolver em uma força-tarefa para vencer o momento. A ideia que tiveram foi de vender rifas, em prol do financeiro do time nas ruas da capital amazonense.

A atitude rendeu o interesse das pessoas que pensavam "que time é esse que os diretores estão nas ruas divulgando e vendendo rifa pelo clube?".

" Tivemos que ir às ruas, todos da diretoria, para vender uma rifa pra tirar o Manaus de um buraco e com certeza ali foi um despertar. Foi um momento ali de as pessoas conhecerem o Manaus " Luis Mitoso, Presidente do Manaus FC

Mitoso classifica esse momento como o ponto de virada do time que deu uma visibilidade para o Manaus FC e que a diretoria criou uma responsabilidade de gestão sobre o clube, deixando a vaidade de lado.

Trajetória do Manaus

A trajetória do Manaus FC é motivo de orgulho para os torcedores amazonenses | Foto: Ismael Monteiro

Apesar do "buraco" financeiro ter sido superado - o que não significa que o time não enfrente dificuldades em questão de dinheiro - a trajetória do Manaus é considerada vencedora por Mitoso. Ele revela que esse era o principal objetivo da criação do time: ser um clube vencedor.

"De qualquer forma, nós quando tomamos a iniciativa de criar um clube novo na cidade, nós o projetamos para ser um clube vencedor, um clube para fazer a diferença, um clube para criar as melhores expectativas para o torcedor amazonense", declara.

Um outro objetivo na criação do time foi o resgate do sentimento de paixão do público amazonense pelo futebol. O Manaus FC seria uma esperança para o reconhecimento nacional e a meta foi alcançada, já que apesar dos apenas 8 anos, o gavião verde já está em uma série C do Brasileirão.

O jornalista esportivo André Tobias classifica a trajetória do time como surpreendente, apesar da pouca idade. O time conseguiu traçar uma história e conseguiu construir uma tradição para o futebol amazonense.

Além disso, Tobias ressalta que a experiência dos dirigentes do clube são uma das principais responsáveis pelo resultado que o Manaus FC vem desenvolvendo desde 2013.

"É uma trajetória que chega a ser surpreendente, principalmente para quem está fora. É um time novo de oito anos que conseguiu um acesso com pouca idade, com pouca tradição no futebol amazonense", declarou.

A trajetória também é motivo de orgulho para os torcedores do time. William Hobson Nogueira , de 27 anos, faz parte da torcida do Manaus FC desde 2016 e se orgulha do que o time vem fazendo, mesmo com poucos recursos.

Além disso, ele dar destaque para os fundadores do time, que tiveram uma visão e conseguiram concretiza-la transformando o futebol amazonense.

William sente orgulho da trajetória do seu time do coração | Foto: Arquivo pessoal

" Esses oito anos mostraram que uma gestão séria e que ama o esporte pode fazer milagre com pouco recurso. Mitoso e Giovanni são heróis do futebol Amazonense. Uma palavra para definir, com certeza, é superação. " William Hobson Nogueira, Torcedor do Manaus FC

Contribuição para o futebol do AM

É perceptível que Manaus FC criou um novo caminho para o futebol local. O "estouro" do clube refletiu na criação de novos times.

Inclusive, Mitoso destaca que essa, além dos feitos, é uma das principais contribuições que o Manaus FC vem trazendo para o esporte no Amazonas. O clube despertou um interesse maior em fundadores na criação de outros times.

"Depois do Manaus, tem cerca de quatro ou cinco times novos que estão se projetando no futebol amazonense para também fazer história. Então, eu creio sim, que o Manaus tenha essa missão de projetar e alavancar o futebol amazonense", declarou.

André Tobias compartilha da mesma opinião e declara que o Gavião resgatou o futebol amazonense e puxou outras equipes para fazerem história.

"É importante de maneira geral para resgatar o futebol, e para puxar outras equipes também, que foram puxadas pelo sucesso do Manaus".

Os torcedores amazonenses voltaram para os estádios em jogos regionais | Foto: Ismael Monteiro

O jornalista esportivo ainda destacou que o Manaus trouxe o sentimento de paixão parta os torcedores amazonenses, e que devido a isso, começaram a retornar aos estádios .

" O Manaus veio para resgatar o futebol, veio para resgatar o torcedor que voltou ao estádio e voltou a acompanhar um pouco mais do futebol local. " André Tobias, Jornalista esportivo

O torcedor do gavião, William, também acredita que faltava um time para resgatar a paixão e que por conta do clube. o estado voltou a compor o mapa do futebol brasileiro.

"O manauara ama futebol, o que faltava era um clube que de fato representasse esse sentimento dentro de campo. O Manaus nos colocou de volta ao mapa do futebol brasileiro", afirmou.

Os futuros voos do Gavião

Uma das principais casas do Manaus é a Arena da Amazônia | Foto: Ismael Monteiro

O time ainda tem um longo percurso a percorrer e já está trilhando um caminho suntuoso ao chegar na elite do futebol brasileiro. No inicio da fundação do Manaus FC, Mitoso e Giovanni tinham muitas expectativas para aquele clube que iniciou com poucos investimentos, mas que tinha vontade e força de crescer de sobra.

O presidente do clube declara que tem orgulho da trajetória que o time já percorreu e que todas as expectativas que tinham para o Manaus FC foram superadas.

" Nós tínhamos uma certeza de que faríamos algo diferente. Tínhamos alguns alvos como projetar o Manaus, sair de uma série D, para colocar em uma série C, ser campeão amazonense. E estamos conseguindo. As nossas expectativas eram essas e estão acontecendo. " Luis Mitoso, Presidente do Manaus FC

Apesar de já terem superado muitos desafios, os próximos passos que pretendem dar, é o desenvolvimento de uma estrutura melhor como um Centro de Treinamento (CT), e ainda mais investimentos, para que possam dar uma qualidade de trabalho melhor para os jogadores e funcionários do time.

Agora sobre os sonhos da equipe para uma competição, o maior foco é a chegada na Série A, que pode até mesmo parecer um sonho distante, no entanto, com a dedicação e crença dos torcedores na equipe, é uma realidade que pode ser possível daqui há alguns anos.

Mitoso destaca o animal escolhido para estar no escudo da equipe: o Gavião Real, uma ave que voa cada vez mais alto, sendo esse o objetivo do Manaus.

"A gente espera que estejamos na série B, mas vamos continuar na pegada de continuar a alcançar o objetivo e porque não enxergar o Manaus em uma série A do brasileiro? Nós criamos um clube, onde o seu escudo tem uma ave de rapina, um gavião real que voa alto".

O que o Manaus conquistou é único e histórico para história do futebol amazonense. Os próximos passos, após o caminho que percorreu nas últimas competições, é esperado que seja maior ou parecido. Por isso, as expectativas tanto da equipe, quanto dos torcedores são gigantescas.

Ainda não se sabe o caminho futuro da equipe, mas a grande certeza é que com seus feitos o Manaus FC já é um importante capítulo para a história do futebol amazonense.

