I Simpósio Esportivo Sesc é realizado nesta segunda em Manaus

No encontro, Giovane irá compartilhar sua história de vida e abordará temas diversos | Foto: Reprodução

MANAUS (AM)- O Sesc Amazonas realiza nesta segunda-feira (15) o I Simpósio Esportivo Sesc Saúde do Corpo com o objetivo de estimular hábitos saudáveis e o bem-estar por meio da prática de atividades físicas.

O evento será realizado das 13h às 21h no Centro de Convenções do Amazonas Vasco Vasques, na Avenida Constantino Nery.

Um dos destaques do evento é a palestra do ex-jogador de vôlei Giovane Gávio, bicampeão olímpico, tetracampeão da Liga Mundial, campeão sul-americano e eleito o melhor jogador de vôlei do mundo.

No encontro, Giovane irá compartilhar sua história de vida e abordará temas como a excelência no trabalho, mindset de crescimento, mentalidade de campeão, team bulding, além dos motivos que levam à transformação profissional e organizacional. Há 10 anos atuando como palestrante, Giovane já ministrou mais de 400 palestras no Brasil e no exterior atingindo a um público superior a 100.000 pessoas.

" Fico muito contente em poder participar desse encontro. Manaus é sempre um lugar extraordinário para retornarmos, ainda mais em um fórum sobre saúde, que ocorre em um momento desafiador, onde a saúde mais do que nunca é prioridade. Fico muito contente em poder participar do 1º Simpósio Esportivo Sesc Saúde do Corpo " Giovane Gávio, ex-jogador de vôlei

Alta Performance Na palestra, Giovane Gávio destaca o papel que cada um desempenha dentro de uma equipe sob o ângulo peculiar.

Em 60 minutos, Giovane dá ênfase a temas como sonho, amizade, comprometimento, trabalho em equipe, treinamento, disciplina, alta performance e respeito, entre outros pontos presentes na vida de Giovane ao longo de sua trajetória, uma vida de renúncias, desafios e superações.

Confira a programação do I Simpósio Esportivo Sesc Saúde do Corpo:

Palco Principal: 13h

Abertura 13h15 às 15h

Aulas Show (Academias Live e Califit) 15h às 15h20

Pole Dance 15h25 às 15h45

Ballet UEA 15h45 às 16h15

Dj Jordan Prett 16h20 às 17h20

Desfile Moda Fitness 17h30 às 18h20

Lançamento Troféus Flávio Antony e Paulo Avelino 18h30 às 19h30

Palestra Giovane Gávio 19h35

Show Musical (Boi-Bumbá) 21h

Encerramento Palestras

Esportiva Para consultar toda a programação do evento, acesse: www.sesc-am.com.br/simposio

