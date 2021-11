Lewis Hamilton larga na 10ª posição e vence o GP do Brasil

E com menos de cinco voltas, Lewis Hamilton saiu d0 10º lugar para a terceira posição, em mais uma recuperação espetacular | Foto: Fórmula 1- Divulgação

Lewis Hamilton mostrou neste domingo (14) em São Paulo o motivo de ser um dos maiores pilotos de Fórmula 1 da atualidade. O inglês largou na 10ª posição, fez uma prova impecável e venceu o Grand Prix do Brasil.

A prova teve uma largada impressionante. Max Verstappen aproveitou a bobeira de Bottas para assumir o primeiro lugar. Lando Norris tentou ultrapassar Carlos Seinz e acabou tendo o pneu furado, caindo para a última colocação.

E com menos de cinco voltas, Lewis Hamilton saiu d0 10º lugar para a terceira posição, em mais uma recuperação espetacular.

Depois de duas interrupções, o inglês e o espanhol Sergio Perez travaram uma batalha na 18ª volta. Hamilton passou Perez por fora, que retomou a posição. Mas mostrando muita calma e frieza, Hamilton voltou ao segundo lugar.

Após assumir a segunda colocação, Lewis Hamilton passou a perseguir Max Verstappen. O inglês começou a forçar a ultrapassagem, mas o holandês resistia. Em uma dessas tentativas, Verstappen se defendeu e os dois acabaram saindo da pista.

O inglês recuou um pouco, mas novamente voltou a forçar novamente em busca do primeiro lugar. E em uma ultrapassagem impressionante, Hamilton assumiu o primeiro lugar, para delírio da torcida em Interlagos e caminhando para a sexta vitória na temporada.

Verstappen não mostrou força para reagir e o triunfo do inglês foi confirmado, para bandeirada final de Rebeca Andrade, medalhista olímpica do Brasil em Tóquio, e repetindo o gesto de Airton Senna, com a bandeira do Brasil em mãos.

Verstappen e Bottas fecharam o pódio. Agora, a diferença entre Verstappen e Hamilton caiu. O holandês foi para 318.5 pontos, contra 332.5 de Max. Na disputa entre os construtores, a Mercedes lidera com 521.5 pontos, contra 510.5 da Red Bull.

