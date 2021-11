Flamengo goleia São Paulo por 4 a 0 no Morumbi

O início da partida foi uma sucessão de tragédias para o São Paulo | Foto: Alexandre Vidal

O Flamengo massacrou o São Paulo neste domingo (14) no Morumbi, e quebrou um tabu de 10 anos sem ganhar do Tricolor no estádio, em partida válida pela 32º rodada do Brasileirão.

O Rubro-Negro fez dois gols nos primeiros três minutos, e contou ainda com a expulsão de Calleri aos 10' para dominar o restante da partida, e ampliar o marcador sem problemas.

A goleada alçou o time carica à vice-liderança do Brasileirão, um ponto a mais que o Palmeiras, que também joga neste domingo, contra o Fluminense. Já o São Paulo ainda se precupa com o rebaixamento e permanece na 15º posição, cinco acima da zona de queda.

O início da partida foi uma sucessão de tragédias para o São Paulo. Com 1 minuto de jogo, Liziero errou a saída de bola, foi desarmado por Andreas Pereira passou para Bruno Henrique, que só rolou para Gabriel tocar na saída de Volpi.

Aos 3 minutos, foi a vez de Bruno Henrique marcar. O atacante recebeu passe de Michel após boa jogada de Éverton Ribeiro e só empurrou para as redes. O Flamengo iniciou a partida de forma avassaladora.

Para piorar ainda mais a situação do Tricolor, aos 9 minutos o atacante Calleri é expulso, após entrada dura em David Luiz. Com o auxílio do VAR, o árbitro Leandro Vuaden confirmou o cartão vermelho. Uma tragédia se materializava no Morumbi.

Aos 41', o time carioca ampliou o placar. Em cobrança de escanteio, Michael recebeu, dominou e bateu colocado no ângulo, sem qualquer chance para Volpi. Golaço do artilheiro do Brasileirão.

A segunda etapa não mudou muita coisa. Michael fez o quarto as 10', após receber cruzamento de Bruno Henrique. O gol deu a artilharia isolada da competição para o atacante.

Os dois times voltam a campo pelo Brasileirão na quarta-feira. O Flamengo enfrenta o Corinthians em casa, enquanto oo São Paulo encara o Palmeiras, no Allianz Parque.

