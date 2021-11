Lucas Paquetá, ex-Flamengo, tem vídeos íntimos vazados na web

Apesar do alvoroço nas redes, o conteúdo compartilhado não é recente | Foto: Reprodução

O nome do meio-campista da seleção brasileira e do Lyon, Lucas Paquetá, foi um dos mais citados nas redes sociais, na manhã desta terça-feira (16). Isso porque o jogador teve fotos e vídeos íntimos vazados na internet.

Apesar do alvoroço nas redes, o conteúdo compartilhado não é recente. As imagens que circulam na web são de 2018, quando Paquetá ainda era jogador do Flamengo. Hoje ele atua no Lyon, no futebol francês.

Até o momento, Lucas Paquetá não comentou a exposição. O meia está concentrado com a Seleção Brasileira, em San Juan, onde o Brasil - já classificado para a Copa do Mundo de 2022 - encara a Argentina pela 13° rodada das Eliminatórias Sul-Americanas.

Cria do Flamengo

Paquetá é cria das divisões de base do Flamengo, ele chegou ao clube aos 8 anos. O jogador, porém, teve seu futuro na Gávea ameaçado quando pulou para a categoria seguinte. Franzino e com apenas 1,53 metro aos 15 anos, tinha técnica, mas não conseguia ganhar no corpo de seus adversários. Por isso, precisou fazer um treinamento físico a parte, que lhe fez crescer 27 centímetros em três anos.

O jogador estreou no time profissional em 2017, e, posteriormente, foi vendido ao Milan, antes de ir parar no Lyon.

