Operário e Manauara disputam final do Campeonato Amazonense Série B

MANAUS (AM) - A Arena da Amazônia Vivaldo Lima recebe, nesta quarta-feira (17), a decisão do Campeonato Amazonense Série B entre Manauara e Operário, às 15h. A competição organizada pela Federação Amazonense de Futebol (FAF) conta com o apoio do Governo do Amazonas, por meio da Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar).



Fundado em 2021, o Manauara está na sua primeira final da história após eliminar o Tarumã nas semifinais da Série B pelo placar agregado de 14 a 2. Já a equipe de Manacapuru chegou a final depois de passar pelo Atlético Amazonense e retornar à elite do futebol amazonense após seis anos.

" Parabéns as equipes do Operário e Manauara que vão disputar o Barezão Série A no ano que vem. Será uma grande final na Arena da Amazônia. O Governo do Amazonas está junto com o futebol amazonense para que não só o Manaus FC, mas também outros times locais representem o estado nas competições nacionais " afirma Jorge Oliveira, diretor-presidente da Faar

A final do Amazonense Série B promete uma partida acirrada já que o retrospecto do Robô e do Sapão da Terra são bem semelhantes. Ambas as equipes alcançaram 14 pontos na disputa da fase de grupos, com quatro vitórias e dois empates.

A diferença está nas semifinais: O Manauara aplicou duas goleadas sobre o Tarumã, enquanto o Operário empatou no jogo de ida diante do Atlético e conseguiu o acesso pelo placar mínimo de 1 a 0 no jogo de volta.

Todas as equipes participantes do Amazonense Série B contaram com o apoio do Governo do Estado, por meio da Faar, em isenção das taxas referentes à utilização dos estádios públicos para a realização dos jogos.

Barezão 2022 – O Campeonato Amazonense Série A de futebol masculino do ano que vem terá a participação de 12 equipes: São Raimundo, Nacional, Princesa, Penarol, Iranduba, Amazonas, Manaus, Fast, Cliper, JC, além dos recém-promovidos Manauara e Operário.

