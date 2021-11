Franquia do Santos celebra 11 anos de história em Manaus

A programação de aniversário teve festival de futebol. | Foto: Divulgação

Manaus - A Escola de Futebol Oficial do Santos FC em Manaus completou 11 anos de história nesta segunda-feira (15). A unidade manauara funciona atualmente na APCEF, na Avenida Efigênio Sales, ao lado do Tribunal de Contas do Estado (TCE). Além de trabalhar o futebol masculino do Baby Foot às categorias de base, a franquia paulista também desenvolve o futebol feminino com as Sereias Vila e o futsal (é o atual campeão estadual Sub-13).



A programação de aniversário teve festival de futebol e bolo pela passagem da data. Estiveram presentes os atletas de todas as turmas e seus familiares, numa confraternização que celebrou o sucesso do empreendimento liderado por David Filho e Joelma Silva.

“São 11 anos de história, com conquistas marcantes nos campos e nas quadras, dezenas de atletas revelados para o futebol amazonense e brasileiro. Além da parte esportiva, a Escola do Santos trabalha a formação dos alunos e das alunas sob todos os aspectos, como educação e cidadania”, destacou o professor David Filho.

Na competição, cada equipe da escolinha representa um clube do estado. | Foto: Divulgação

Competição

Mantendo a tradição, a franquia oficial do Peixe continua incentivando o conhecimento das turmas sobre a história do futebol amazonense. Este mês começou mais uma edição da Copa Amazonas/Santos FC Manaus de Futebol (Interna).

Na competição, cada equipe da escolinha representa um clube do estado, sendo que na atual temporada os times na disputa são Nacional, Rio Negro, Manaus, São Raimundo, Princesa do Solimões e Sul América. A primeira rodada começou na semana passada e os jogos serão sempre as quintas, sextas-feiras à tarde, e aos sábados pela manhã (turmas do Baby Foot).

Novas turmas

Quer matricular seu filho ou sua filha nas turmas de futebol ou futsal da Escola do Santos? Basta ligar para o (92) 98223-6633 (Whatsapp) para agendar uma aula experimental e conhecer o corpo técnico e toda a estrutura física da APCEF Amazonas.

Principais atletas revelados pela Escola do Santos FC em Manaus nos últimos anos:

Gabriel “Lepo” – Santos FC-SP (Sub-13)

Raimar Lopes – Ex-Atlhetico-PR, Seleção Brasileira Sub-17 e atualmente no profissional do Clube do Remo-PA (Série B)

Gabriel “Argentino” – EC São Bernardo-SP

Matheus Encarnação – Bahia (Sub-13)

Kauê – Cruzeiro-MG (Sub-13)

Cadu – Independente de Limeira-SP (Sub-15)

Gabryel Carvalho e Denis Eduardo - Avai-SC (Sub-13)

Rodrigo Rondon – Anápolis-GO (Sub-17)

