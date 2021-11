Manaus anuncia saída de Douglas Lima e renova com gerente de futebol

O Manaus começa a fazer alterações para 2022 | Foto: Ismael Monteiro / Manaus FC

O Manaus Futebol Clube anunciou nesta quarta-feira (17) a saída do meia-atacante Douglas Lima, que não seguirá na equipe para 2022 e a renovação com o gerente de futebol, Fausto Momente.

Anunciado pelo Manaus no dia 29 de dezembro de 2020, Douglas participou de todas as competições que o Gavião Real disputou em 2021, atuando em 35 jogos, marcando quatro gols e duas assistências.

Pensando nos principais aspectos positivos do ano, o Gavião do Norte vem trabalhando no seu 2022 em paralelo a Copa Verde, seu último compromisso de 2021.

| Foto: Ismael Monteiro / Manaus FC

Anunciado em julho de 2021, Fausto foi fundamental para algumas mudanças no panorama do Gavião na #SérieC21, como a vinda do professor Evaristo e do auxiliar André Dias, dos reforços Denilson, Matheus Inácio, Guilherme Pira e Julio Rusch, além de trabalhar dando todo suporte necessário ao departamento de futebol.

" O Fausto é um profissional que entende bastante de futebol, e também já foi um atleta. Estamos felizes em poder continuar contando com ele para 2022 e sabemos que iremos estar mais experientes para os desafios da próxima temporada. Como sempre costumo dizer, este jovem clube de somente oito anos de vida está cada vez mais se moldando e se fortalecendo, vamos sempre em busca de representar o Amazonas e dar orgulho ao nosso povo " Luís Mitoso, presidente

"Já tive meu acerto com a diretoria e cravamos a minha permanência para 2022. Fico contente com a minha renovação, procuro fazer sempre um trabalho com bastante responsabilidade. Estou animado com o desafio, e vamos começar a agir quando finalizarmos essa temporada, para começar a projetar nossas metas para 2022", declarou Fausto.

| Foto: Ismael Monteiro / Manaus FC

Sobre a saída de Douglas, o O Manaus FC agradeceu o atleta por toda sua dedicação e serviços prestados nesta temporada. O clube reitera que as portas estarão abertas para possíveis futuras oportunidades.

Leia mais:

Manaus FC divulga saída de atacante "Pira"

Manaus FC: a chegada o time que marca a história futebol do AM