Equipes de Manaus sobem para série Ouro do handebol amazonense

Além da vaga na final, os times garantiram o acesso à Série Ouro do handebol estadual em 2022 | Foto: Mauro Neto/Faar

MANAUS (AM)- As equipes AABB e Manauense venceram o Handebol São Sebastião do Uatumã e o Novo Aripuanã Handebol, respectivamente, na noite da terça-feira (16) pelas semifinais da Série Prata do Campeonato Amazonense. Além da vaga na final, os times garantiram o acesso à Série Ouro do handebol estadual em 2022.

A competição organizada pela Liga de Handebol do Amazonas (Liham) aconteceu na Arena Poliesportiva Amadeu Teixeira e conta com o apoio do Governo do Estado, por meio da Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar), em estadia das equipes e cessão de ginásios para os jogos.

No primeiro confronto das semifinais, a partida foi acirrada e decidida nos últimos lances. A AABB levou a melhor por 28 a 27 sobre a equipe representante do município de São Sebastião do Uatumã (a 247 quilômetros de Manaus).

" É uma alegria enorme. Um turbilhão de palavras, felicidade. Sensação de dever cumprido. O trabalho foi muito árduo nos últimos meses de treinamento. Agora, estamos confiantes para um bom resultado na final " Fabiano Lemos, técnico da AABB

Do bairro Cidade de Deus, zona Norte de Manaus, a equipe do Manauense conseguiu o acesso inédito à Série Ouro após derrotar o time de Novo Aripuanã (distante 227 quilômetros da capital) por 36 a 28.

“A gente ficou contente por ter conquistado a vaga e homenagear nossos amigos que faleceram por conta da Covid. A gente vai dar o nosso melhor e sair com a vitória”, disse Amilton Columbia, jogador do time manauara.

O título da Série Prata do Campeonato Amazonense de Handebol será decidido nesta quarta-feira (17) entre a AABB e Manauense, às 20h30, na Arena Poliesportiva Amadeu Teixeira. O ingresso custa R$ 10.



Os eventos realizados nas praças esportivas administradas pelo Governo do Amazonas, por meio da Faar, com e sem a presença de público, seguem os protocolos de combate à Covid-19 definidos pela Portaria n° 176/2021.

