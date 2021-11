Conmebol suspende árbitro e VAR por lance entre Argentina e Brasil

Após revisão, o VAR não recomendou a expulsão | Foto: Reprodução

Nesta quarta-feira (17), a Conmebol comunicou a suspensão do arbitro e do VAR que atuaram no clássico entre Argentina x Brasil, válido pelas Eliminatórias do Copa do Mundo.

O motivo da punição foi porque o zagueiro Otamendi, da Seleção Argentina, acertou uma cotovelada no rosto do atacante Raphinha.

Após revisão, o VAR não recomendou a expulsão.

A entidade máxima do futebol sul-americano entendeu que tanto o árbitro em campo quanto o responsável pelo VAR erraram na análise do lance.

“A atuação do árbitro principal, Andrés Ismael Cunha Soca Vargas, e do árbitro VAR, Esteban Daniel Ostojich Vega, designados para o mencionado jogo, foram analisadas tecnicamente por esta Comissão, concluindo que os mesmos cometeram erros graves e manifestos no exercício de suas funções no desenvolvimento da partida”.

Ainda na terça-feira (16), após o fim da partida em San Juan, na Argentina, a equipe jurídica da CBF revelou que entraria com uma representação contra o árbitro do VAR para que não atue nas partidas seguintes da Seleção Brasileira.

Leia mais:

A difícil missão de arbitrar em tempos de VAR

Tite cutuca Organização da Copa e recebe multa