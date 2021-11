Manauara EC é campeão do Campeonato Amazonense Série B 2021

A partida seguiu para as penalidades máximas | Foto: Paulo Bindá

MANAUS (AM) - O Manauara venceu nos pênaltis e se consolidou campeão do Campeonato Amazonense Série B 2021. Este é o primeiro título do time amazonense.

A Arena da Amazônia foi palco do duelo entre Manauara EC e Operário. A bola rolou às 15h com 0 a 0 no tempo normal de jogo. O primeiro tempo foi de estudo de cada equipe por conta da final. Nenhuma chance clara para o gol das equipes e apenas toque de bola.

A segunda etapa da partida foi de despertar para as duas equipes com mais chutes ao gol e estilo ofensivo. A partida foi para a prorrogação com gol de Marcelinho no primeiro minuto do segundo tempo e o empate arrancado pelo Manauara nos pés de Abner que bateu no cantinho do gol aos 10 minutos.

A partida seguiu para as penalidades máximas. A primeira cobrança com Juninho, do Manauara, que converteu. A segunda batida foi realizada pelo Juninho, do Sapão da Terra Preta, que marcou e deixou tudo igual.

A terceira cobrança foi realiza por Guilherme, o gaúcho, com balanço das redes. Já na equipe do Operário, Marcelinho, camisa 4, que abriu o placar, bateu firme e empatou tudo.

Na quinta cobrança de pênalti, Tavinho, encheu as redes. Judá, camisa 15, realizou a cobrança no meio e Gabriel defendeu.

O artilheiro do campeonato, Abner, bateu e converteu para o Robô. Na sequência, Tico chutou e Gabriel defendeu mais uma vez. Por 4 a 2, o Manauara se consagrou campeão amazonense da Série B 2021.

O Robô foi escalado com Gabriel, Railan, Mendonça, Guilherme, Banguelê, Caique, Cebolinha, T. Amazonense, Everton Canela, Roger Gaúcho e Gustavo, com o comando de Oliveira Canindé.

