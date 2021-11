Manauense é campeão da Série Prata do Campeonato de Handebol

A decisão teve a presença de público, de acordo com os protocolos de segurança contra a Covid-19 | Foto: Mauro Neto/Faar

MANAUS (AM)- O Manauense AD venceu a AABB por 30 a 21 e faturou o título da Série Prata do Campeonato Amazonense de Handebol 2021, na noite da quarta-feira (17), na Arena Poliesportiva Amadeu Teixeira.

A decisão teve a presença de público, de acordo com os protocolos de segurança contra a Covid-19 definidos pela Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar).

A competição organizada pela Liga de Handebol do Amazonas (Liham) conta com o apoio do Governo do Estado, por meio da Faar, em estadia das equipes e cessão de ginásios para os jogos e treinos.

“O Amazonense de Handebol sempre traz grandes jogos, movimenta os esportistas, então o investimento do Governo do Amazonas na estadia dos atletas na Vila Olímpica e na preparação do Amadeu Teixeira fortalece ainda mais o campeonato”, enfatiza Jorge Oliveira, diretor-presidente da Faar.

Destaque da equipe campeã, Amilton Columbia enfatiza a importância da conquista após subir de divisão e projeta mais títulos em 2022.

“Agora vamos trabalhar para no próximo ano dar certo, e a gente vai ser campeão da Série Ouro. Já tinha sido campeão no Amadeu Teixeira, e é sempre bom estar voltando aqui a um palco grande e importante do nosso estado”, afirmou.

Além do Manauense, a vice-campeã da Série Prata, a AABB, está garantida na Série Ouro de 2022. A primeira divisão do Campeonato Amazonense 2021 segue em disputa até o fim de novembro com dez equipes na categoria masculina e nove times do feminino na briga pelo título. A disputa também vale vaga no Campeonato Brasileiro do ano que vem.

Bronze

Antes da final, a Arena Amadeu Teixeira recebeu a disputa pela terceira colocação da Série Prata. Quem levou a melhor foi o Handebol Sebastião do Uatumã, que venceu a equipe do Novo Aripuanã Handebol.

Os eventos realizados nas praças esportivas administradas pelo Governo do Amazonas, por meio da Faar, com e sem a presença de público, seguem os protocolos de combate à Covid-19 definidos pela Portaria n° 176/2021, como a manutenção do distanciamento social e uso frequente de máscara.

Leia mais:

Lutador do AM conquista medalhas de ouro

Time de Barcelos disputa campeonato no Rio de Janeiro