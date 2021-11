"Samurai do Amazonas" é ouro no Mundial de Jiu-Jítsu de Abu Dhabi

A promessa da White House de Manaus agora mira novos desafios internacionais | Foto: Emanuel Mendes

O lutador amazonense Ricardo Yoshito Kavati Amaral, de 13 anos, conquistou a medalha de ouro no Campeonato Mundial de Jiu-Jítsu de Abu Dhabi para atletas da classe Juventude (4 a 17 anos).

A competição movimentou a famosa Jiu-Jítsu Arena, na capital dos Emirados Árabes Unidos.

Em sua estreia em Abu Dhabi, Yoshito competiu na faixa laranja e verde, categoria até 45 kg, e representou as academias White House School Brazilian Jiu-Jítsu (Manaus) e a Al Wahda Club Jiu-Jìtsu Academy (Emirados Árabes).

Ele fez a final do Mundial da Juventude contra Omaradil, representante do Cazaquistão. O campeonato organizado pelos sheiks árabes reuniu as promessas do esporte das mais diferentes nacionalidades.

" Para mim, essa experiência em Abu Dhabi foi muito mais que uma luta. Essa experiência vai abrir portas tanto no meio esportivo e profissional quanto no meio cultural. Deu para ver o quanto o país investiu no esporte, parecia que eu estava lutando uma Olimpíada, uma estrutura enorme, com uma arena só para o jiu-jítsu e isso é incrível " Ricardo Yoshito Kavati, atleta





A promessa da White House de Manaus agora mira novos desafios internacionais.

“O que espero daqui para frente é seguir o trabalho que estou fazendo, lutar com os melhores, treinar, treinar muito e lutar campeonatos grandes que estão acontecendo no mundo todo, como Europa, Japão, Estados Unidos e outros”, disse o campeão.

Yoshito é inspiração para o pai Ricardo Amaral, que voltou a praticar a “arte suave” justamente por causa do herdeiro.

“Meu pai estava com 120 quilos e voltou a lutar por mim. Eu tinha uns seis anos e nessa época a luta era mais por recreação, e hoje faço parte de uma equipe que forma muitos campeões”, contou o garoto.

Yoshito tem origem oriental. Seus avós vieram do Japão para o Brasil como refugiados no século passado, no período da Segunda Guerra Mundial.

