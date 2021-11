Campeonato Amazonense de Tênis de Mesa é destaque na agenda esportiva

Todas as categorias da modalidade estarão em disputa, do mirim ao veterano. | Foto: Mauro Neto/Faar

MANAUS (AM) - A quinta etapa do Campeonato Amazonense de Tênis de Mesa movimenta a Vila Olímpica neste sábado (20) e no domingo (21), com cerca de 2 mil esportistas em ação.

A competição é destaque na agenda esportiva do final de semana e conta com o apoio do Governo do Amazonas, por meio da Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar).

O Campeonato Amazonense é organizado pela Federação de Tênis de Mesa do Amazonas (FTMA), e todas as categorias da modalidade estarão em disputa, do mirim ao veterano.

" A Vila Olímpica e as demais praças esportivas do Governo do Amazonas foram preparadas pela Fundação para este momento de retomada do esporte amazonense, seguindo todos os protocolos de segurança sanitária. " Jorge Oliveira, diretor-presidente da Faar

No sábado, o Amazonense de tênis de mesa começa às 13h. Já no domingo, a disputa acontece a partir das 8h30.

A competição estadual antecede o Campeonato Brasileiro da modalidade, principal competição nacional da temporada, marcado para começar dia 4 de dezembro, em Joinville (SC).

Além do tênis de mesa, o futebol feminino, judô, futebol de mesa e vôlei agitam as praças esportivas do Governo do Amazonas.

Confira a agenda completa:



• Vila Olímpica

Competição: 5ª Etapa do Campeonato Amazonense de Tênis de Mesa

Data e hora: Sábado (20/11), às 13h; e domingo (21/11), às 8h30

Organização: Federação de Tênis de Mesa do Amazonas (FTMA)

• Estádio da Colina

Competição: Recanto da Criança x CDC Manicoré – 1ª rodada do Campeonato Amazonense Feminino Série A de futebol

Data e hora: Sábado (20/11), às 15h

Organização: Federação Amazonense de Futebol (FAF)

• Arena Amadeu Teixeira

Competição: 2° Etapa do Campeonato Amazonense de Judô

Data e hora: Sábado (20/11), às 8h30

Organização: Federação de Judô do Amazonas (Fejama)

• Ginásio Renné Monteiro

Competição: Copa Presidente Pedro Augusto Sub-18 de Vôlei

Data e hora: Sábado (20/11), às 8h30

Organização: Federação Amazonense de Voleibol (FAV)

• Estádio Carlos Zamith

Competição: IV Campeonato Amazonense de Futebol de Mesa – Modalidade Dadinho

Data e hora: Sábado (20/11), às 8h30

Organização: Federação de Futebol de Mesa do Amazonas (Fefmam)

Protocolo

Os eventos realizados nas praças esportivas administradas pelo Governo do Amazonas, por meio da Faar, com e sem a presença de público, seguem os protocolos de combate à Covid-19 definidos pela Portaria n° 176/2021, como a manutenção do distanciamento social e uso frequente de máscara.

