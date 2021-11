Mais de 500 lutadores amazonenses participam de competição em Manaus

A mais importante competição de Judô amazonense contou com representantes de Manaus e dos municípios de Carauari, Tabatinga, São Gabriel da Cachoeira e Manacapuru | Foto: Divulgação/Faar

Manaus (AM) - Judocas de todas as idades movimentaram os tatames da Arena Amadeu Poliesportiva Amadeu Teixeira pela 2° Etapa do Campeonato Amazonense de Judô. A competição organizada pela Federação de Judô do Amazonas com o apoio do Governo do Estado, por meio da Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar), ocorreu durante todo o sábado (20) com a participação de aproximadamente 580 competidores.



A mais importante competição de Judô amazonense contou com representantes de Manaus e dos municípios de Carauari, Tabatinga, São Gabriel da Cachoeira e Manacapuru. “Parabéns à Fejama pelo grande evento realizado no Amadeu Teixeira. Muita alegria em reencontrar projetos e lutadores que conhecemos durante as visitas das equipes técnicas da Faar aos municípios, e que hoje estão aqui competindo em alto nível” ressaltou o diretor-presidente da Faar, Jorge Oliveira.

No resultado geral por equipes, o primeiro lugar ficou com a Associação Comunitária de Pais e Alunos de Judô do Amazonas (Acopajam), seguida pelo Clube Administrativo Esporte e Cultura (Caec/Kaizen) e, em terceiro lugar, a Associação Esportiva Lassalista.

A 2° Etapa do Campeonato Amazonense também definiu os melhores judocas do ano de 2021, somando-se aos resultados da primeira etapa, realizada em setembro. “Com o apoio do Governo do Estado, através da Faar, que nos cedeu a Arena, essa parceria faz com que a Federação faça um evento bonito como está sendo realizado hoje”, apontou o presidente da Fejama, David Azevedo.

Jovem destaque



Kauan Guilherme, de 7 anos, saiu de São Gabriel da Cachoeira da Cachoeira (a 852 quilômetros da capital) e levou o ouro da categoria sub-9 com o ippon mais rápido da competição. O pequeno judoca precisou de apenas 5 segundos para vencer a final.

" Cheguei no tatame e ele veio correndo para cima de mim, puxei o kimono dele e puxei ele para as minhas costas. Ele caiu ‘de ippon’. Nisso, eu fiquei muito alegre. Já sabia que eu ia ser campeão " Kauan Guilherme, judoca

Protocolo

Os eventos realizados nas praças esportivas administradas pelo Governo do Amazonas, por meio da Faar, com e sem a presença de público, seguem os protocolos de combate à Covid-19 definidos pela Portaria n° 176/2021, como a manutenção do distanciamento social e uso frequente de máscara.

