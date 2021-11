Seleção brasileira de tiro esportivo disputa Pan-Americano Júnior 2021

A seleção brasileira da CBTE, formada por atletas de 15 a 20 anos, integra a equipe do Time Brasil na competição na cidade colombiana | Foto: Divulgação

RIO DE JANEIRO (RJ)– A nova geração do tiro esportivo do Brasil está pronta para mais um desafio internacional: os Jogos Pan-Americanos Júnior Cali 2021, de 25 de novembro a 5 de dezembro.

A seleção brasileira da CBTE, formada por atletas de 15 a 20 anos, integra a equipe do Time Brasil na competição na cidade colombiana, que reunirá quase quatro mil atletas de 41 países. As provas de tiro serão realizadas no Bernardo Tobar Shooting Club.

Antes do embarque para a Colômbia, Brenda Pereira, Caio de Almeida, Gabriel Nery, Geovana Meyer, Leonardo Castro, Maria Eduarda Costa, Rômulo Kelm e Sara Lais da Rosa disputam, na próxima terça-feira (23), a final do Campeonato Brasileiro Júnior no Centro Militar de Tiro Esportivo, em Deodoro, Zona Oeste, do Rio de Janeiro

Tetracampeã mineira e brasileira juvenil na Carabina de Ar, de 2017 a 2020, além de mais de dez recordes brasileiros juvenil e júnior. Essa é Brenda Pereira, de 17 anos, que nasceu em Manhuaçu, a 290km da capital mineira, e desde 2019 integra a seleção brasileira júnior da CBTE.

Aos 17 anos, Caio de Almeida, está no terceiro ano do colegial e também faz o curso técnico de mecânica. Paulista de Bauru, começou no tiro esportivo por influência do pai, Cleriston Almeida, que também compete na Pistola de Ar e vai disputar o Brasileiro no Rio.

Já o brasiliense Gabriel Nery, de 19 anos, tricampeão brasileiro juvenil (2015 a 2017), vai competir na Pistola de Ar. Ele treina duas vezes por dia, um dos seus hobbies é a pescaria, tem como ídolo o medalhista olímpico Felipe Wu e está no segundo período da Faculdade de Ciência da Computação.

“Estou muito feliz em participar dessa primeira edição do Pan defendendo o Brasil. Espero obter um bom resultado para o nosso país, tenho certeza que todos os atletas estão se dedicando bastante em seus treinamentos, para que o Brasil tenha grandes resultados em todas as modalidades”.

Para Geovana Meyer, que vai competir na Carabina de Ar, o tiro é uma herança de família. Os avós atiravam e os pais também.

| Foto: Divulgação

Em 2015, o pernambucano Leonardo Castro, de 20 anos, começou na modalidade incentivado pelo pai Wagner. Mas foi em 2020 que surgiu a primeira oportunidade para competir na Carabina de Ar e realizar seu sonho. O próximo desafio é o Pan.

“Vou fazer meu melhor possível, de forma natural e concentrado. Chegar na final será uma consequência dos meus resultados. Gostaria de agradecer minha família, amigos, minha técnica Rosane Budag e tantas outras pessoas que estão tornando esse meu sonho em realidade”, diz Leonardo, que está no quinto período da Faculdade de Engenharia Elétrica.

A caçula da delegação do tiro esportivo é Maria Eduarda Costa, de 15 anos, que vai competir na Pistola de Ar. A paulista iniciou na modalidade em 2019, no Clube dos Ingleses, em Santos, onde treina de segunda a sábado. Antes do tiro esportivo, Duda já praticava o pentatlo moderno.

Feliz com a oportunidade de disputar os Jogos Pan-Americanos Júnior, o mato-grossense Rômulo Kelm garante estar empolgado. A catarinense Sara Lais da Rosa, de 19 anos, começou no tiro esportivo em 2018. No ano seguinte, passou a competir nos campeonatos estaduais e brasileiros na Pistola de Ar. Desde que conquistou a vaga para o Pan, em março desse ano, vem treinando de segunda a sábado cerca de duas horas e meia por dia. No último mês de setembro, a atleta participou pela primeira vez do Campeonato Mundial Júnior, disputado em Lima, no Peru.

Além dos oito atletas, a delegação de tiro esportivo terá ainda o técnico Luiz Bork e o Chefe de Equipe James Walter Lowry Neto.

O embarque para a Colômbia será dia 24, véspera do início do Pan, partindo do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, às 7h30 de Brasília.

Leia mais:

Manaus sedia quarto campeonato de tiro esportivo

Conheça Mário Neto, campeão mundial Mundial de Tiro Esportivo