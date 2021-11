Jorge Jesus diz que deseja ser o treinador da Seleção Brasileira

Após passagem marcante como técnico do Flamengo, torcedores Rubro-Negros sonham com o retorno de Jorge Jesus | Foto: Reprodução

Nesta segunda-feira (22), em coletiva pré-jogo da Liga dos Campeões entre Barcelona x Benfica, Jesus falou sobre a possibilidade de comandar o Brasil.

Após passagem marcante como técnico do Flamengo, torcedores Rubro-Negros sonham com o retorno de Jorge Jesus ao Ninho do Urubu.

Atualmente no Benfica, o Mister não descarta um volta ao Mengão, mas uma outra opção também estaria nos planos do treinador português: a Seleção Brasileira.

" Hoje sou eu que escolho quem quero treinar. Quando comecei a carreira não era tão bem assim. A seleção brasileira nunca foi treinada por um estrangeiro. Penso que não vou ser eu. Qualquer treinador do mundo gostaria de treinar a seleção brasileira " Jorge Jesus, treinador

Apesar de a Seleção Brasileira nunca ter sido treinada por um técnico estrangeiro, a CBF parece considerar a hipótese.

Ao ser apresentado no Barcelona, Xavi Hernández revelou ter sido chamado para assumir a Seleção no lugar de Tite, após a copa do Mundo no Catar.

Com contrato até junho de 2022, até o momento não discussões para renovar o contrato com de Jorge Jesus com o Benfica, o que torna possível a volta de JJ ao futebol brasileiro.

Leia mais:

Brasil e Argentina empatam em jogo disputado

Conmebol suspende árbitro e VAR por lance com agressão entre Brasil e Argentina