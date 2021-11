Vacina Premiada sorteia 500 pares de ingressos para torneio em Manaus

Ao todo, a campanha deve premiar, nos próximos dias, milhares de amazonenses que já concluíram o ciclo de imunização contra a Covid-19, com as duas doses da vacina ou com dose única. | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - A campanha Vacina Premiada, do Governo do Amazonas, vai sortear ingressos para a população imunizada contra a Covid-19 assistir ao Torneio Internacional de Futebol Feminino, em Manaus, que ocorre entre 25 de novembro e 1º de dezembro na Arena da Amazônia Vivaldo Lima, em Manaus. Dessa vez, a campanha vai sortear pares de ingresso para acompanhar todos os jogos da disputa que reúne as seleções do Brasil, Venezuela, Índia e Chile.



Além do sorteio para os jogos do torneio de futebol feminino, o Governo do Amazonas também anunciou, nesta segunda-feira (22/11), o início do período de inscrições para sorteio de outros três eventos. Entre eles, o “Fla Fun Fest – Final da Libertadores 2021” e os shows de humor “Hétero afeminado a bordo”, com Leandro Leitte, e “Tá embaçado”, com Fábio Rabin. A página também está com inscrições para o show “Buteco do Gusttavo Lima”.

Ao todo, a campanha deve premiar, nos próximos dias, milhares de amazonenses que já concluíram o ciclo de imunização contra a Covid-19, com as duas doses da vacina ou com dose única.

No Torneio Internacional, a novidade é que cada sorteado vai ganhar dois ingressos, podendo levar um acompanhante. Dessa vez, crianças menores de 12 anos também poderão assistir ao jogo no estádio. A partir de 12 anos, a competição é aberta apenas para quem está completamente vacinado.

As inscrições para concorrer aos ingressos do torneio começam nesta segunda-feira (22/11), às 18h, pelo site www.vacinapremiada.am.gov.br, e encerram na terça-feira (23/11), às 18h. Logo após, a lista com o nome dos contemplados será divulgada, assim como as regras, o endereço e os horários para a retirada dos ingressos.

O Torneio Internacional de Futebol Feminino é uma parceria entre o Governo do Amazonas, Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e Federação Amazonense de Futebol (FAF).

Eventos disponíveis – O site da campanha Vacina Premiada também começa a receber, nesta segunda-feira, inscrições para sorteio de ingressos para o “Fla Fun Fest – Final da Libertadores da América 2021”, evento que ocorrerá no Copacabana Chopperia. Serão sorteadas 50 camisas de front stage. As inscrições se estendem até o dia 25 de novembro.

Outro evento com sorteio disponível é o “Tá embaçado” do humorista Fábio Rabin, que ocorrerá no Teatro Manauara. Estão sendo disponibilizados dez ingressos para a campanha e as inscrições ocorrerão do dia 22 ao dia 25 de novembro.

O show de humor “Hétero afeminado a bordo”, do comediante Leandro Leitte, é outro espetáculo cultural do catálogo da Vacina Premiada. Estão sendo disponibilizados 20 ingressos para sorteio.

As inscrições para concorrer a ingressos do show do cantor Gusttavo Lima, no dia 4 de dezembro, na Arena da Amazônia, estão disponíveis. Um total de 500 ingressos foi destinado aos sorteios. As inscrições por meio do site vão até o dia 28 de novembro, e o sorteio dos ingressos será feito dia 29 de novembro.

Resultados

Além do site oficial da campanha, o resultado do sorteio também será informado por meio das redes sociais do Governo do Estado. No Instagram, o perfil oficial é o @governo_do_amazonas.

No Facebook, os usuários devem acessar o @GovernodoAmazonas, e, no Twitter, o @AmazonasGoverno.