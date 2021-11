Guilherme Moller renova com o Manauara para 2022

O gaúcho, natural de Rio Pardo-RS, garante que vai fazer o impossível para alcançar os objetivos do clube | Foto: Gilson Mello/Manauara EC

MANAUS (AM)- A defesa do Manauara Esporte Clube segue em construção. O zagueiro Guilherme Moller, de 29 anos, é mais um que renova contrato para disputar o Campeonato Amazonense 2022.

Com a permanência do atleta, o Robô chega a três jogadores confirmados para a competição.

O gaúcho, natural de Rio Pardo-RS, garante que vai fazer o impossível para alcançar os objetivos do clube.

" Fico muito feliz em poder dar continuidade em um projeto que já iniciou vencedor. A partir de agora, os objetivos são outros e junto com os meus companheiros vou fazer de tudo para conquista-los " Guilherme Moller, zagueiro

Além do defensor, o Robô já conta com a permanência do também zagueiro Jorge Mendonça; o volante Tiago Amazonense, do técnico Oliveira Canindé; o preparador físico Roberto Junior e o preparador de goleiros Cledio Pilão.

