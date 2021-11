Ingressos para jogos da Seleção feminina já estão à venda em Manaus

De 25 de novembro a 1º de dezembro, a Seleção Brasileira feminina de futebol enfrenta as equipes da Índia, Venezuela e Chile | Foto: Bruno Zanardo/Secom

MANAUS (AM)- Os ingressos para os jogos do Torneio Internacional de Futebol, poderão ser adquiridos, a partir das 13h, desta terça-feira (23) na bilheteria da Arena Poliesportiva Amadeu Teixeira, zona Centro-Sul de Manaus, e ainda de maneira virtual, pelo site ( www.ingressodevantagens.com.br ).

De 25 de novembro a 1º de dezembro, a Seleção Brasileira feminina de futebol enfrenta as equipes da Índia, Venezuela e Chile, na Arena da Amazônia Vivaldo Lima.

Os passaportes para as partidas custam R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia). Aos que optarem por comprar a meia-entrada, deverá ser doado um quilo de alimento não perecível, ação promovida pelo Governo do Estado, por meio do Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS). Toda a arrecadação será direcionada a instituições socioassistenciais do Amazonas.

Há ainda a opção de adquirir um ingresso que permite assistir a todos os jogos do Torneio Internacional de Futebol, pelo valor de R$ 100. As partidas serão disputadas em rodadas duplas e as entradas garantirão a oportunidade de acompanhar ambos os confrontos.

Sorteio

Outra maneira de conseguir um ingresso para o Torneio Internacional de Futebol é por meio da campanha Vacina Premiada, do Governo do Estado, que sorteará 500 pares de ingressos para acompanhar todos os jogos da disputa. Dessa vez, crianças menores de 12 anos também poderão assistir ao jogo no estádio. A partir de 12 anos, a competição é aberta apenas para quem está completamente vacinado.

As inscrições para concorrer aos ingressos do torneio começaram na segunda-feira (22), pelo site www.vacinapremiada.am.gov.br , e se encerram às 18h (Manaus) desta terça-feira.

Logo após, a lista com o nome dos contemplados será divulgada, assim como as regras, o endereço e os horários para a retirada dos ingressos.

O Torneio Internacional de Futebol Feminino é o último compromisso da Seleção Feminina no ano de 2021. Na quinta-feira (25), às 21h (horário de Manaus), a “Canarinho” enfrentará a Índia, em duelo que marcará a despedida da volante Formiga. Antes, às 18h (Manaus), Chile e Venezuela se enfrentam na abertura da competição.

No domingo (28), é a vez de Índia e Chile se enfrentarem, às 17h (Manaus), e, fechando a segunda rodada, o Brasil encara a Venezuela, às 20h (Manaus). A última rodada, na próxima quarta-feira (1º), guarda os duelos entre Venezuela e Índia, às 17h (Manaus), e Brasil e Chile, às 20h (Manaus).

Horário de funcionamento da bilheteria (Manaus):

Terça (23): 13h até 19h

Quarta (24): 10h até 18h

Quinta (25): 11h até 22h

Sexta (26): 10h até 18h

Sábado (27): 10h até 18h

Domingo (28): 10h até 21h

Segunda (29): 10h até 18h

Terça (30): 10h até 18h

Quarta (1º): 10h até 21h

