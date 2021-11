Obras na Minivila Olímpica do Santo Antônio avançam em Manaus

Na fase atual de trabalho, está sendo realizada a pintura das grades e áreas internas do local | Foto: Ruan Souza / Semcom

MANAUS (AM)- As obras de recuperação da Minivila Olímpica Jair Sampaio, no bairro Santo Antônio, zona Oeste da capital seguem em ritmo acelerado.

O prefeito de Manaus, David Almeida, vistoriou a obra na manhã desta terça-feira (23) e incentivou a população a buscar espaços como esse para a prática esportiva e de lazer.

" O trabalho na Minivila iniciou há aproximadamente uma semana, e estamos avançando diuturnamente, para ver se é possível entregar esse espaço revitalizado até o final deste ano, o mais tardar até o final de janeiro. Entretanto, essas chuvas constantes estão atrapalhando muito o avançar das obras. Na pandemia as pessoas ficaram muito tempo dentro de suas casas, então é preciso que se tenham espaços como esse, de caminhada, de influência social dentro da comunidade, e aqui no Santo Antônio, zona Oeste, é a maior área de lazer que se tem, e nós estamos revitalizando para entregar à populaçã " David Almeida, prefeito de Manaus

A Minivila Olímpica Jair Sampaio é um dos espaços administrados pela Prefeitura de Manaus, por meio da Subsecretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer (Semjel), vinculada à Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc).

O local é voltado ao esporte e lazer da população manauara, principalmente do bairro Santo Antônio e adjacências.

Na fase atual de trabalho, está sendo realizada a pintura das grades e áreas internas do local. As próximas etapas consistem em limpeza e poda, por meio das equipes da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp), determinadas pelo secretário da pasta, Sabá Reis, presente na vistoria com o prefeito.

Faixa Liberada

A Semjel é responsável pela administração da "Faixa Liberada", que acontece às quartas-feiras, de 17h as 22h, e aos domingos, pela manhã, até às 12h, na Ponta Negra, zona Oeste.

Às quintas-feiras na avenida do Samba (avenida Belmiro Vianez), das 17h às 21h, e as terças-feiras, no mesmo horário da avenida do Samba, no Residencial Viver Melhor – Etapa I, no bairro Lago Azul, na avenida da Conquista, iniciando na avenida da Felicidade, tendo como ponto de referência, o Prato do Povo.

