Campo de futebol do Estrela, em Manaus, recebe capinação e pintura

Outros pontos da cidade recebem os serviços de revitalização da Semulsp | Foto: Valdo Leão/ Semulsp

MANAUS (AM)- Mais um espaço de lazer passa por obras na capital. Desta vez, o campo de futebol do Estrela, localizado na rua Gilberto Mestrinho, bairro Compensa, zona Oeste, recebe serviços de capinação e pintura.

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp), realiza as ações para manter o local limpo e com mais segurança.

" Hoje, estamos em várias avenidas e bairros da capital amazonense fazendo uma limpeza geral. Aqui não é diferente, o local está recebendo revitalização, para ficar bem limpo e agradável " José Rebouças, subsecretário de Operações da Semulsp

Um dos frequentadores do local, Raimundo Silva elogiou os serviços da Prefeitura de Manaus na região. “O local estava precisando de um trabalho como esse. O Campo do Estrela já ganhou uma nova cara”, salientou.

Outros pontos da cidade recebem os serviços de revitalização da Semulsp, como cemitério Nossa Senhora Aparecida, São João Batista, praça da rua Guilherme Paraense, Conjunto Viver Melhor 1 e 2, avenidas Laguna, Brasil, das Torres, Torquato Tapajós, Darcy Vargas. Além de ruas como Professora Cacilda Pedroso, Beco do Macedo, Manaus Moderna, Porto do Ceam, comunidade Ribeirinha do Tupé, bairros Cidade de Deus, Mutirão e Novo Reino, além de outros locais.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Centros de Esporte e Lazer atendem mais de 10 mil pessoas em Manaus

Minivila Olímpica recebe revitalização em Manaus