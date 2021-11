Sergio Ramos pode estrear pelo PSG nesta quarta (24)

O PSG está em segundo lugar no Grupo A, com oito pontos, um ponto atrás do líder City, com dois jogos restantes | Foto: Sarah Meyssonnier

O zagueiro Sergio Ramos, do Paris Saint-Germain, está preparado para jogar sua primeira partida em mais de seis meses.

Ele foi relacionado para a partida do Grupo A da Liga dos Campeões, nesta quarta-feira (24), contra o Manchester City.

O espanhol chegou ao PSG em julho em uma transferência livre, após encerrar uma carreira de 16 anos no Real Madrid, mas não pôde jogar devido a uma lesão na panturrilha que fez com que ele perdesse a maior parte da última temporada e também da campanha da Espanha na Eurocopa 2020.

No entanto, o jogador de 35 anos conseguiu treinar por três semanas sem interrupções e foi convocado para integrar a equipe de 23 jogadores do técnico Mauricio Pochettino para a partida contra o City, onde sua equipe espera garantir vaga na fase de mata-mata.

O PSG está em segundo lugar no Grupo A, com oito pontos, um ponto atrás do líder City, com dois jogos restantes.

Uma vitória garantiria a vaga do clube francês na próxima fase, enquanto a derrota colocaria fim às suas esperanças de terminar na liderança do grupo e se classificar como cabeça de chave para as oitavas de final.

