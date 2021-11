Brasileiros estreiam no Mundial de Tênis de Mesa

São sete brasileiros nas disputas individual e de duplas | Foto: Abelardo Mendes Jr.

O Campeonato Mundial de Tênis de Mesa começa nesta terça-feira (23) em Houston (Estados Unidos) com sete brasileiros nas disputas individual e de duplas.

A principal competição da modalidade, que reúne os melhores mesatenistas do mundo, terá a participação do carioca Hugo Calderano, que subiu nesta terça (23) para quarto lugar no ranking mundial.

Além dele, o Brasil será representado por Gustavo Tsuboi (38º), Vitor Ishyi (63º), Thiago Monteiro (90º), Erick Jouti (92º) , Bruna Takahashi (38ª) e Caroline Kumahara (145º).

Bicampeão no Pan-Americano em Lima (Peru), na semana passada , Calderano acredita que a boa fase é resultado da preparação antes de Olimpíada de Tóquio e motivado a superar o desempenho que teve no Mundial de 2019, quando parou nas oitavas de final diante do chinê Ma Long, campeão da edição.

" Eu estou jogando em um nível muito acima do que eu estava em 2019. No atual, eu vou ser um dos quatro cabeças (de chave). Não vai ter a presença do Ma Long e do Xu Xin, então isso abre bastante caminho, aumentam as minhas chances de medalha. Eu sinto que o meu jogo está no lugar certo, eu fiz o que tinha de ser feito. Vou chegar muito preparado e, agora, é aproveitar todo esse treinamento que fiz nas últimas semanas " Hugo Calderano, atleta

Também chegam ao Mundial com moral ao Mundial Bruna Takahashi e Caroline Kumahara, que conquistaram prata e bronze, respectivamente, no Pan de Lima Nas duplas, o Brasil terá Eric Jouti/Vitor Ishiy e Thiago Monteiro/Gustavo Tsuboi nas masculinas, Caroline Kumahara/Bruna Takahashi na feminina e Ishiy/Bruna nas mistas.

