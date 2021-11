"Amazonas está apto para sediar grandes eventos", afirma Wilson Lima

O motivo, segundo Wilson Lima, são os baixos indicadores relacionados à pandemia da Covid-19 e o avanço da vacinação. | Foto: Secom

Manaus - O governador Wilson Lima destacou, nesta terça-feira (23), durante entrevista coletiva sobre o Torneio Internacional de Futebol Feminino, que o Amazonas está preparado para sediar grandes competições e está no radar de organizadores de eventos esportivos. O motivo, segundo Wilson Lima, são os baixos indicadores relacionados à pandemia da Covid-19 e o avanço da vacinação.

A entrevista foi concedida na Arena da Amazônia Vivaldo Lima, palco do torneio que começa nesta quinta-feira (25), segue até o dia 1º de dezembro e reúne a seleção brasileira feminina de futebol e as equipes da Índia, Venezuela e Chile. Na ocasião, o time brasileiro também treinou no estádio. O torneio é uma parceria entre o Governo do Amazonas, Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e Federação Amazonense de Futebol (FAF).

“A Arena da Amazônia, como vocês sabem, passou por uma preparação, por uma reforma aqui do gramado e também da iluminação pública. E, com isso, fez com que o estado do Amazonas fosse credenciado para a realização de grandes eventos, levando em consideração a diminuição dos casos de Covid, a diminuição no número de internações”, disse o governador.

A entrevista foi concedida na Arena da Amazônia Vivaldo Lima, palco do torneio que começa nesta quinta-feira (25/11). | Foto: Secom

Público

Wilson Lima disse, ainda, que 70% da ocupação da Arena da Amazônia Vivaldo Lima será liberada para o Torneio Internacional de Futebol Feminino. Crianças com até 12 anos também poderão assistir ao jogo no estádio. O modelo da autorização, depois de publicado no Diário Oficial do Estado estará disponível nos sites: http://www.faar.am.gov.br/ e https://www.fvs.am.gov.br/ .

Para pessoas acima dessa idade, a entrada na Arena é permitida apenas para quem está completamente vacinado. Os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria da Arena Poliesportiva Amadeu Teixeira, zona centro-sul de Manaus; e ainda de maneira virtual, pelo site da Ingresso de Vantagens ( www.ingressodevantagens.com.br ).

Vacina Premiada

O governador destacou que a campanha Vacina Premiada, do Governo do Amazonas, vai sortear ingressos para a população imunizada contra a Covid-19 assistir ao Torneio Internacional de Futebol Feminino.

“O nosso objetivo da Vacina Premiada é fazer com que as pessoas se vacinem. A gente tem ainda um quantitativo significativo de pessoas que não tomaram a segunda dose, que não tomaram a primeira dose. Então a gente tem um site para sorteios de todos os eventos que acontecem aqui em Manaus. E isso é um compromisso dos produtores de eventos”, disse o governador.

Para concorrer aos ingressos do torneio foi necessário fazer inscrição pelo site www.vacinapremiada.am.gov.br . Para o torneio, as inscrições já encerraram. Outros sorteios estão disponíveis.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Ingressos para jogos da Seleção feminina já estão à venda em Manaus

Vacina Premiada sorteia 500 pares de ingressos para torneio em Manaus