Lista dos sorteados para assistir jogo da Seleção Feminina na Arena

A Seleção Feminina joga na próxima quinta-feira (25), na Arena da Amazônia | Foto: Thais Magalhães/CBF

Manaus (AM) - Já está disponível nas redes sociais do Governo do Amazonas e no site da campanha Vacina Premiada o resultado do sorteio para assistir ao Torneio Internacional de Futebol Feminino. A competição será disputada na Arena da Amazônia Vivaldo Lima. As regras para os sorteados retirarem os ingressos serão divulgadas nesta quarta-feira (24). Para conferir o resultado, acesse www.vacinapremiada.am.gov.br.

Cada pessoa premiada terá direito a um par de ingressos para acompanhar todos os jogos da disputa, de 25 de novembro a 1º de dezembro. A competição reúne as seleções do Brasil, Venezuela, Índia e Chile.

O Torneio Internacional é o último compromisso da Seleção Feminina no ano de 2021. Na quinta-feira (25), às 21h (horário de Manaus), as Guerreiras do Brasil enfrentam a Índia, em duelo que marcará a despedida da volante Formiga. Antes, às 18h (Horário de Manaus), Chile e Venezuela se enfrentam na abertura da disputa.

A competição é uma parceria entre o Governo do Amazonas, Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e Federação Amazonense de Futebol (FAF).

Ingressos

Nesta terça-feira (23), os ingressos para os jogos do Torneio Internacional de Futebol começaram a ser vendidos na bilheteria da Arena Poliesportiva Amadeu Teixeira, zona centro-sul de Manaus, e também de maneira virtual, pelo site da Ingresso de Vantagens ( www.ingressodevantagens.com.br ).

Os passaportes para as partidas custam R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia). Aos que optarem por comprar a meia-entrada, deverá ser doado um quilo de alimento não perecível, ação promovida pelo Governo do Estado, por meio do Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS). Toda a arrecadação será direcionada a instituições socioassistenciais do Amazonas.

Há ainda a opção de adquirir um ingresso que permite assistir a todos os jogos do Torneio Internacional de Futebol, pelo valor de R$ 100. As partidas serão disputadas em rodadas duplas e as entradas garantirão a oportunidade de acompanhar ambos os confrontos.

Eventos disponíveis

O site da campanha Vacina Premiada também começou a receber, na segunda-feira (22/11), inscrições para sorteio de ingressos para o “Fla Fun Fest – Final da Libertadores da América 2021”, evento que ocorrerá no Copacabana Chopperia. Serão sorteadas 50 camisas de front stage. As inscrições se estendem até o dia 25 de novembro.

Outro evento com sorteio disponível é o “Tá embaçado” do humorista Fábio Rabin, que ocorrerá no Teatro Manauara. Estão sendo disponibilizados dez ingressos para a campanha e as inscrições ocorrerão do dia 22 ao dia 25 de novembro.

O show de humor “Hétero afeminado a bordo”, do comediante Leandro Leitte, é outro espetáculo cultural do catálogo da Vacina Premiada. Estão sendo disponibilizados 20 ingressos para sorteio.

As inscrições para concorrer a ingressos do show do cantor Gusttavo Lima, no dia 4 de dezembro, na Arena da Amazônia, estão disponíveis. Um total de 500 ingressos foi destinado aos sorteios. As inscrições por meio do site vão até o dia 28 de novembro, e o sorteio dos ingressos será feito dia 29 de novembro.

Resultados

Além do site oficial da campanha, os resultados dos sorteios também serão informados por meio das redes sociais do Governo do Estado. No Instagram, o perfil oficial é o @governo_do_amazonas. No Facebook, os usuários devem acessar o @GovernodoAmazonas, e, no Twitter, o @AmazonasGoverno.

Leia mais:

Ingressos para jogos da Seleção feminina já estão à venda em Manaus

Vacina Premiada sorteia 500 pares de ingressos para torneio em Manaus